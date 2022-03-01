Из-за болей в ступнях мужчина ползает на четвереньках
Редкий генетический синдром лишил мужчину возможности нормально ходить на ногах. Долгие годы он передвигался на четвереньках, пока ему не помогло чудо-лекарство.
63-летний англичанин Алан Бентли (Alan Bentley) из графства Стаффордшир был вынужден ползать на четвереньках по собственному дому из-за хронического, тянущегося всю жизнь расстройства кожи. Эта болезнь проявляла себя, в том числе, образованием очень болезненных наростов на ступнях, и уровень жизни несчастного упал так сильно, что он даже раздумывал о самоубийстве. Речь о синдроме Ольмстеда - состоянии, которое приводит к образованию плотного жёлтого нароста в виде мозолей на ступнях ног. Эта болезнь вызывает очень жёсткую боль при традиционной ходьбе, так что мужчина вынужден был карабкаться на четвереньках по своему дому, а также избегать выходов на улицу и появлений в публичных местах.
В своё время бедному Алану пришлось взять работу в офисе, где он мог большую часть времени сидеть. Также он был вынужден отказаться от мечты о детях, поскольку данное расстройство является наследственным, и он не хотел его передать новому поколению. После 20 Алан всерьёз думал о том, чтобы добровольно уйти из жизни, но тогда он еще не знал собственного диагноза, который был поставлен через несколько лет.
Этот приёмный отец двух детей начал принимать лекарство от рака эрлотиниб в прошлом году, и оно сотворило настоящее чудо. Мужчина может ходить без сильной боли впервые с детского возраста. Синдром Ольмстеда также называют ладонно-подошвенной кератодермией - это состояние, которое развивается с рождения. Оно приводит к ороговению кожи на ступнях, ладонях, а также во рту. Лекарств от него не существует, но болезнь встречается крайне редко - один случай на миллион - и обычно ухудшается со временем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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