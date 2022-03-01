Психолог Осипова: как может проявляться весеннее обострение психики
По словам специалиста, синдрому весеннего обострения подвергаются люди с истощенным за зиму организмом.
В интервью психолога Виктории Осиповой прозвучало предупреждение, что с весенним обострением психики могут столкнуться даже люди с хорошим общим физическим здоровьем, не склонные болеть. По окончании зимы – вследствие недостатка солнечного света и тепла, свежей растительной пищи, недостаточного отдыха, стрессовых событий – они могут ощущать эмоциональное истощение, делающее их подверженными раздражительности, плаксивости, нервозности. Кроме того, могут ощущаться упадок сил и мотивации, возникают проблемы со сном. Все это становится благодатной почвой для появления негативных психоэмоциональных симптомов.
«Люди начинают нервничать, у них обостряются внутренние страхи, переживания, появляются панические атаки», - заметила Осипова в беседе с Пятым каналом.
Психолог добавила, что если человек изначально был склонен к проблемам с психикой, то после зимы его подверженность весеннему обострению может быть сильнее.
«Люди, имеющие проблемы с психикой, могут испытать невротические расстройства, психозы, приступы депрессии и шизофрении».
Специалист добавила, что состояние психоза может быть особенно опасным, поскольку при этом происходит потеря критического понимания происходящего, утрачивается волевой контроль поведения.
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Виктория Осипова
Здоровье
доктор психологических наук
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