Психолог Осипова: как может проявляться весеннее обострение психики

«Люди начинают нервничать, у них обостряются внутренние страхи, переживания, появляются панические атаки», - заметила Осипова в беседе с Пятым каналом.

«Люди, имеющие проблемы с психикой, могут испытать невротические расстройства, психозы, приступы депрессии и шизофрении».