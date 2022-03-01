Работа на грядках может продлевать жизнь

«Силовые тренировки от 30 минут до часа в неделю снижают риск смерти от сердечных заболеваний, диабета и рака на 10-20 процентов. В сочетании с аэробными упражнениями аналогичный риск может снизиться на 40 процентов. Работа в саду считается такой же силовой тренировкой, как поднятие тяжестей или отжимания», - констатируют ученые.

Исследование под руководством доктора Харуки Момма (Университет Тохоку, Япония) показало, что регулярное еженедельное занятие садоводством может улучшать здоровье подобно тому, как это делают тренировки в спортзале – при этом снижают риск преждевременной смерти на пятую часть. Результаты работы были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины.В рамках проекта были проанализированы 16 исследований, участники которых наблюдались в течение как минимум двух лет. Испытуемым, живущим в нескольких странах, было от 18 до 97 лет; количество людей, принимавших участие в каждом исследовании, варьировалось от 4000 до почти 500 000 человек. Научные специалисты пришли к заключению, что тренировки и работа на грядках, в которых сочетаются силовые и аэробные нагрузки, связаны с более низким риском смерти от любой причины, а также от сердечных заболеваний, инсульта, рака (особенно рака легких) и диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для снижения повышенного давления эффективны продукты, содержащие органические нитраты