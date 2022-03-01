Работа на грядках может продлевать жизнь
Согласно исследованию, работа на садовых или огородных грядках способствует продлению жизни на 20 процентов.
Исследование под руководством доктора Харуки Момма (Университет Тохоку, Япония) показало, что регулярное еженедельное занятие садоводством может улучшать здоровье подобно тому, как это делают тренировки в спортзале – при этом снижают риск преждевременной смерти на пятую часть. Результаты работы были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины.
«Силовые тренировки от 30 минут до часа в неделю снижают риск смерти от сердечных заболеваний, диабета и рака на 10-20 процентов. В сочетании с аэробными упражнениями аналогичный риск может снизиться на 40 процентов. Работа в саду считается такой же силовой тренировкой, как поднятие тяжестей или отжимания», - констатируют ученые.
В рамках проекта были проанализированы 16 исследований, участники которых наблюдались в течение как минимум двух лет. Испытуемым, живущим в нескольких странах, было от 18 до 97 лет; количество людей, принимавших участие в каждом исследовании, варьировалось от 4000 до почти 500 000 человек. Научные специалисты пришли к заключению, что тренировки и работа на грядках, в которых сочетаются силовые и аэробные нагрузки, связаны с более низким риском смерти от любой причины, а также от сердечных заболеваний, инсульта, рака (особенно рака легких) и диабета.
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Университет Тохоку (Tohoku University)
ЗОЖ
один из национальных университетов Японии
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