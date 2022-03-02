Токсичность парацетамола: как препарат может повлиять на вашу печень - признаки токсичности

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Токсичность парацетамола: как препарат может повлиять на вашу печень - признаки токсичности

Передозировка парацетамола является одной из ведущих причин острой печеночной недостаточности. Ученые десятилетиями знали, что парацетамол в больших количествах токсичен для печени, но до сих пор механизм его отравления ускользал от них.

Исследования показали, что значительная гепатотоксичность редко встречается у пациентов, которые принимали дозы, превышающие нормальные, в течение трех-четырех дней. У взрослых доза 6 г в день в течение предшествующих 48 часов потенциально может привести к токсичности, в то время как у детей острая доза выше 200 мг/кг может потенциально вызвать токсичность.

Даже прием на одну или две таблетки больше, чем рекомендуется, может привести к серьезному повреждению печени и, возможно, к смерти. Передозировка парацетамола является одной из основных причин печеночной недостаточности.

Признаки печеночной недостаточности включают:
  • Пожелтение кожи и глазных яблок (желтуха)
  • Боль в верхней правой части живота
  • Вздутие живота (асцит)
  • Тошнота
  • Рвота
  • Общее недомогание (недомогание)
  • Дезориентация или спутанность сознания
  • Сонливость
По данным клиники Майо, лечение зависит от того, является ли она острой или хронической.

Лечение хронической печеночной недостаточности включает в себя изменение диеты и образа жизни, в том числе:
  • Отказ от алкоголя или лекарств, которые могут повредить печень
  • Есть меньше определенных продуктов, включая красное мясо, сыр и яйца
  • Потеря веса и контроль метаболических факторов риска, включая высокое кровяное давление и диабет
  • Сокращение соли в рационе

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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : побочные действия лекарств, парацетамол, симптомы больной печени