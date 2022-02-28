Кому могут навредить блины: объясняет диетолог Писарева

«Блины и любая мучная продукция – достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой, что еще больше повышает их калорийность и гликемический индекс. Во время Масленичной недели я не рекомендую есть блины каждый день», - подчеркнула эксперт.

Людям с проблемами ЖКТ типа панкреатита.

Людям с лишним весом, ожирением.

Больным сахарным диабетом.

Имеющим проблемы с чувствительностью к инсулину.

Людям с метаболическим синдромом.