Кому могут навредить блины: объясняет диетолог Писарева
Блины, к тому же с начинкой, являются тяжелым блюдом, и лакомиться ими каждый день врачи не советуют даже самым здоровым людям.
В комментарии диетолога Ирины Писаревой блины были названы угощением, уместным далеко не на каждом столе.
«Блины и любая мучная продукция – достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой, что еще больше повышает их калорийность и гликемический индекс. Во время Масленичной недели я не рекомендую есть блины каждый день», - подчеркнула эксперт.
Диетолог уточнила, кому могут навредить блины.
- Людям с проблемами ЖКТ типа панкреатита.
- Людям с лишним весом, ожирением.
- Больным сахарным диабетом.
- Имеющим проблемы с чувствительностью к инсулину.
- Людям с метаболическим синдромом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от соли чреват развитием негативных последствий для здоровья.
Ирина Писарева
Здоровье
нутрициолог, диетолог
Оставить комментарий