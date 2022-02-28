Кому могут навредить блины: объясняет диетолог Писарева

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блины

Блины, к тому же с начинкой, являются тяжелым блюдом, и лакомиться ими каждый день врачи не советуют даже самым здоровым людям.

В комментарии диетолога Ирины Писаревой блины были названы угощением, уместным далеко не на каждом столе.

«Блины и любая мучная продукция – достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой, что еще больше повышает их калорийность и гликемический индекс. Во время Масленичной недели я не рекомендую есть блины каждый день», - подчеркнула эксперт.

Диетолог уточнила, кому могут навредить блины.
  • Людям с проблемами ЖКТ типа панкреатита.
  • Людям с лишним весом, ожирением.
  • Больным сахарным диабетом.
  • Имеющим проблемы с чувствительностью к инсулину.
  • Людям с метаболическим синдромом.
По мнению Писаревой, перечисленным категориям следует исключить блины из рациона полностью или же употреблять их в очень небольшом количестве. Медик напомнила, что один блин без начинки обладает калорийностью 200 ккал.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от соли чреват развитием негативных последствий для здоровья.
Ирина Писарева
Ирина Писарева
Здоровье
нутрициолог, диетолог
Теги : блины, опасность для здоровья, Ирина Писарева