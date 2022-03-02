Как долго нужно держать ожог под водой
Если вы хотите получить максимальный эффект от промывания вызванной ожогом раны, то её необходимо держать под потоком холодной воды 20 минут подряд. Такой совет дал профессор Хью Райт (Hugh Wright), консультант-хирург при больнице Leeds General Infirmary.
Многие из нас знают правила оказания первой помощи при ожогах. Необходимо срочно открыть воду и холодным потоком воздействовать на место раны. Но до последнего времени не было известно, как долго нужно это делать. И вот теперь исследователи установили, что оптимальным сроком является обработка ожога холодной водой на протяжении 20 минут. Это позволяет сократить глубину ожога на 56%.
По глубине ожога определяется степень повреждения кожи. Данный временной протокол намного больший по продолжительности, чем это рекомендуется в некоторых больницах, где советуют промывать кожу после ожога не более 10 минут. Однако учёные из Лидса экспериментировали с 30 образцами тканей, пожертвованных пациентами, которые проходили через пластические операции на груди. Грудную ткань подвергали различной степени ожогов для того, чтобы сымитировать те или иные характерные травмы.
При обработке умеренных по интенсивности ожогов, когда уровень повреждений изначально распространяется только через верхний слой кожи, и было установлено оптимальное время промывания водой. Отметим, что это самые распространённые типы ожогов. Итак, если вы их получили ожог, немедленно удалите всю ткань вокруг этого места. Откройте кран и поместите место ожога под холодную воду на 20 минут. Ледяную воду или лёд использовать не следует. После этой обработки следует наложить на ожог чистый, стерильный и ни в коем случае не липучий материал. Если место ожога больше, чем монета в 1 рубль, обязательно обратитесь за консультацией врача. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Leeds General Infirmary
Здоровье
Крупная учебная больница, расположенная в центре Лидса, Западный Йоркшир, Англия, и входящая в состав фонда учебных больниц Лидса NHS Trust
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