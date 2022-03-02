Эксперт рассказала, как подобрать шампунь для борьбы с перхотью
Дерматолог Мария Журавлёва рассказала, как лечить перхоть.
По словам эксперта, многие полагают, что перхоть выступает следствием несоблюдения правил личной гигиены. Однако это не совсем соответствует действительности.
Она пояснила: перхоть представляет собой легкую форму себорейного дерматита, точные причины ее появления пока не известны, но принято считать, что этот процесс может быть связан с воспалительной реакцией на дрожжевые грибы естественным образом присутствующие на поверхности кожи, изменением состава кожного сала и нарушением барьерных свойств кожи.
Помимо этого, проявление перхоти может быть связано со стрессами, различными заболеваниями, употреблением алкоголя и сезонными колебаниями погоды.
Наиболее эффективными и доступными способами борьбы с проблемой и ее контроля считаются шампуни, основными активными ингредиентами которых являются:
- пиритион цинка;
- салициловая кислота;
- сера;
- дёготь;
- сульфид селена;
- кетоконазол.
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«Перхоть — хронический процесс. Чтобы она подольше не возвращалась, шампуни от перхоти стоит использовать 1 раз в 10-14 дней. В легких случаях достаточно только шампуня и обращение к врачу не обязательно», — говорит специалист.⠀
Однако, если шелушение не проходит, появляется чувство стянутости и зуд кожи головы, консультация дерматолога обязательна.
Мария Журавлёва
Здоровье
Врач-дерматолог
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