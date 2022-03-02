Эксперт рассказала, как подобрать шампунь для борьбы с перхотью

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Мыльный пузырь на руках

Дерматолог Мария Журавлёва рассказала, как лечить перхоть.

По словам эксперта, многие полагают, что перхоть выступает следствием несоблюдения правил личной гигиены. Однако это не совсем соответствует действительности.

Она пояснила: перхоть представляет собой легкую форму себорейного дерматита, точные причины ее появления пока не известны, но принято считать, что этот процесс может быть связан с воспалительной реакцией на дрожжевые грибы естественным образом присутствующие на поверхности кожи, изменением состава кожного сала и нарушением барьерных свойств кожи.

Помимо этого, проявление перхоти может быть связано со стрессами, различными заболеваниями, употреблением алкоголя и сезонными колебаниями погоды.

Наиболее эффективными и доступными способами борьбы с проблемой и ее контроля считаются шампуни, основными активными ингредиентами которых являются:
  • пиритион цинка;
  • салициловая кислота;
  • сера;
  • дёготь;
  • сульфид селена;
  • кетоконазол.
Врач подчеркнула, что перед применением того или иного средства необходимо тщательно изучить прилагающуюся к нему инструкцию. Чаще всего для достижения необходимого эффекта требуется держать средства на голове в течение 5-7 минут, использовать шампунь курсом в два месяца, применяя его дважды в неделю. Иногда эффективность повышается за счет чередования средств с разными активными компонентами.
«Перхоть — хронический процесс. Чтобы она подольше не возвращалась, шампуни от перхоти стоит использовать 1 раз в 10-14 дней. В легких случаях достаточно только шампуня и обращение к врачу не обязательно», — говорит специалист.

Однако, если шелушение не проходит, появляется чувство стянутости и зуд кожи головы, консультация дерматолога обязательна.
Мария Журавлёва
Мария Журавлёва
Здоровье
Врач-дерматолог
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