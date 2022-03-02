Эксперт рассказала, как подобрать шампунь для борьбы с перхотью

пиритион цинка;

салициловая кислота;

сера;

дёготь;

сульфид селена;

кетоконазол.

«Перхоть — хронический процесс. Чтобы она подольше не возвращалась, шампуни от перхоти стоит использовать 1 раз в 10-14 дней. В легких случаях достаточно только шампуня и обращение к врачу не обязательно», — говорит специалист.

По словам эксперта, многие полагают, что перхоть выступает следствием несоблюдения правил личной гигиены. Однако это не совсем соответствует действительности.Она пояснила: перхоть представляет собой легкую форму себорейного дерматита, точные причины ее появления пока не известны, но принято считать, что этот процесс может быть связан с воспалительной реакцией на дрожжевые грибы естественным образом присутствующие на поверхности кожи, изменением состава кожного сала и нарушением барьерных свойств кожи.Помимо этого, проявление перхоти может быть связано со стрессами, различными заболеваниями, употреблением алкоголя и сезонными колебаниями погоды.Наиболее эффективными и доступными способами борьбы с проблемой и ее контроля считаются шампуни, основными активными ингредиентами которых являются:Врач подчеркнула, что перед применением того или иного средства необходимо тщательно изучить прилагающуюся к нему инструкцию. Чаще всего для достижения необходимого эффекта требуется держать средства на голове в течение 5-7 минут, использовать шампунь курсом в два месяца, применяя его дважды в неделю. Иногда эффективность повышается за счет чередования средств с разными активными компонентами.Однако, если шелушение не проходит, появляется чувство стянутости и зуд кожи головы, консультация дерматолога обязательна.