COVID поражает пенис, яички и простату

«Мы неожиданно обнаружили распространение через мужские половые пути», - рассказывает глава исследования Томас Хоуп, профессор клеточной биологии и биологии развития в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета.

Новое исследование, опубликованное в журнале Northwestern Medicine, показало, что несколько тканей мужских половых путей могут быть инфицированы новым коронавирусом. Исследование на макаках-резусах, инфицированных SARS-CoV-2, показало, что простата, кровеносные сосуды, пенис и яички были инфицированы вирусом.Открытие было сделано с использованием ПЭТ-сканирования, специально разработанного для выявления очагов инфекции, распространяющихся с течением времени. Ученые ожидали увидеть вирус в легких и высоко в носу рядом с мозгом.Эти результаты показывают, что боль в яичках, эректильная дисфункция, гипогонадизм, снижение количества и качества сперматозоидов и снижение фертильности, связанные с новым коронавирусом, являются прямым следствием инфекции клеток мужского репродуктивного тракта, а не косвенными механизмами высокой температуры и воспаления.Доказательств того, что заражение SARS-CoV-2 может негативно повлиять на сексуальное здоровье и фертильность мужчин, становится все больше с каждым днем. По словам Хоуп, новое исследование показывает, как вирус может вызывать патологию в простате, половом члене, яичках и сосудистой сети яичек (кровеносных сосудах).Клинические исследования показывают, что от 10 % до 20 % мужчин, инфицированных SARS-CoV-2, имеют симптомы, связанные с дисфункцией половых путей. Это говорит о том, что десятки миллионов мужчин, инфицированных SARS-CoV-2, особенно перенесших инфекцию в тяжелой форме, должны оценить свое сексуальное здоровье и фертильность.Ранее эксперты объяснили, как обнаружить рак по утренним симптомам