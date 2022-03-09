COVID-19 может заражать пенис и клетки яичек
Исследование показало, что коронавирусная инфекция может заражать пенис и клетки яичек. Это потенциально угрожает развитием эректильной дисфункции, то есть импотенции.
Учёные из Северо-Западного университета в Чикаго установили ещё одну малоизвестную опасность коронавируса - его способность инфицировать и повреждать половой член и яички мужчин. В ходе исследования с участием лабораторных обезьян было доказано, что вирус может инфицировать клетки гениталий и провоцировать тем самым долговременные повреждения. Предыдущие исследования показывали, что пережившие ковид мужчины иногда сталкиваются с эректильной дисфункцией и другими проблемами полового плана, хотя это считали следствием воспалительных процессов как иммунной реакции на вирус.
И вот теперь исследователи полагают, что не гиперреакция иммунитета на коронавирус, а сам вирус провоцирует проблемы с гениталиями у заражённых мужчин. Следовательно, нужно проявлять особую осторожность в том, как лечить эту патологию. В экспериментах приняли участие три макаки резуса - разновидность обезьян, которая часто применяется для подобных исследований из-за большого количества генетических сходств с человеком.
Тела каждой обезьяны тщательно сканировали после того, как они заражались вирусом. Необходимо было отследить, как он будет распространяться. Было установлено, что вирус доходит до полового члена всех трёх животных. А у одной из обезьян он также поразил и яички. При этом вирус распространялся внутри пениса, что провоцировало нарушения генитального плана, включая и эректильную дисфункцию. Развитие этой патологии у мужчины означает наступление импотенции. Пока неясно, является ли эта дисфункция обратимой, то есть восстанавливаются ли мужские силы после выздоровления или через какое-то время. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Северо-Западный университет
Медицина
частный исследовательский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс
Оставить комментарий