Диетолог назвала частые ошибки в приеме витаминов

«️Нельзя по-быстрому пропить комплекс витаминов и думать, что теперь всё в порядке, что можно ждать полгода и только потом опять пропивать комплекс», — говорит эксперт.

«Я призываю сначала поменять свой образ жизни, питание, чтоб поступало как можно больше полезных веществ в организм, и как дополнение добавить Бады и витамины», — резюмировала диетолог.

Самолечение может быть опасным для здоровья! Перед применением необходима очная консультация врача!

Прежде всего, врач подчеркнула, что витамины жизненно необходимы организму. При этом не каждый понимает какую именно роль они выполняют, что становится благотворной почвой для образования вокруг этой темы множества мифов и стереотипов, придуманных фармакологами или теми, кто не разобрался в правильных дозировках, и поэтому не увидел желаемого результата.Так, одна из наиболее распространенных ошибок заключается в мнении о том, что можно исправить все негативные последствия вредных привычек с помощью приема комплекса витаминов один раз в полгода.Не следует также ждать быстрых результатов от применения биодобавок. Следует понимать, что организм, засорявшийся годами быстро очистить не получится.Помимо этого, важно понимать, что для каждого человека свойственна своя, индивидуальная, потребность в дополнительном приеме таких веществ. На нее оказывают влияние различные привычки, уровень физической активности, питание и образ жизни в целом.При этом, специалист обозначила, что потребность в витаминах есть у всех людей. Для того, чтобы определить, какие именно необходимы в каждом конкретном случае, необходим анализ крови.