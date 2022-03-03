Лекарство на основе магнолии может помочь в лечении лейкемии
Группа ученых из Рочестерского университета открыла потенциальное новое лекарство и способ его доставки в сами клетки миелоидного лейкоза в остром проявлении. Препарат, который стал основой исследования, получают из растений, принадлежащих семейству магнолиевых. Его изучение длится уже много лет.
Однако ученым удалось создать новую синтетическую версию вещества. А использование наночастиц позволяет быстро доставлять лекарство в костный мозг. В статье, представленной в журнале Advanced Therapeutics, они описывают прогресс, который был достигнут в вопросах нацеливания и уничтожения стволовых клеток, на которые воздействует острый лейкоз.
Один из участников исследования Бен Фриш, доцент из Рочестерского университета, проверял эффективность данного препарата. Исследование проводилось на мышах. Оценивалось проникновение наночастиц в клетки костного мозга. По словам ученых, прежде чем систему можно будет оценить в рамках клинических исследований на людях, потребуются дополнительные проверки.
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Бен Фриш
Здоровье
Доцент кафедры патологии, лабораторной медицины и биомедицинской инженерии Рочестерского университета
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