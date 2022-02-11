Эксперт назвал симптом рака, проявляющийся по утрам
Ключом к выживанию при раке является раннее обнаружение. В противном случае раковые клетки не только размножатся в одном органе, но и начнут метастазировать в другие. Ранее лечение позволяет предотвратить этот процесс.
К сожалению, симптомы рака могут быть настолько минимальными, что на них не обращают внимания. В некоторых случаях они и вовсе отсутствуют. По словам Аббаса Канани, фармацевта Chemist Click, заметить тревожный сигнал можно утром, во время пробуждения. Он рекомендует обратить внимание на боль в горле. Если она беспокоит по утрам более двух недель и нет признаков улучшения, стоит обратиться к врачу. То же самое касается кашля.
«Курильщики часто просыпаются с кашлем по утрам. Тем не менее, постоянный кашель, продолжающийся более двух недель, повод обратиться к врачу. Особенно, если вы курите», - подчеркивает Канани.
Еще один явный признак проблем с организмом — это усталость с самого утра, которая мучит весь день.
«Чувствовать себя немного уставшим по утрам — это нормально, но если это необычно для вас или вы замечаете, что усталость сохраняется в течение дня, вам следует провериться у специалиста», - объясняет Канани.
По его словам, усталость вызывает особое беспокойство, если она сопровождается другими тревожными признаками, например, ночной потливостью, появлением синяков на теле или потерей веса.
Ранее ученые рассказали, о чем сигнализирует необычная боль в спине.
Аббас Канани
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Фармацевт в Chemist Click
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