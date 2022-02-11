Эксперт назвал симптом рака, проявляющийся по утрам

«Курильщики часто просыпаются с кашлем по утрам. Тем не менее, постоянный кашель, продолжающийся более двух недель, повод обратиться к врачу. Особенно, если вы курите», - подчеркивает Канани.

«Чувствовать себя немного уставшим по утрам — это нормально, но если это необычно для вас или вы замечаете, что усталость сохраняется в течение дня, вам следует провериться у специалиста», - объясняет Канани.