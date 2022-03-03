Борьба с диабетом: продукты, которые препятствуют скачку уровня сахара в крови
В борьбе с диабетом людям, которые бывают подвержены ему, приходится учитывать способность разных продуктов влиять на уровень сахара в крови.
Некоторые продукты могут помочь предотвратить внезапные скачки уровня глюкозы в крови.
Орехи, семечки. Они богаты омега-3 жирами, белком и другими питательными веществами, их переваривание замедляет выделение глюкозы в кровь – это может препятствовать развитию разных проблем, связанных с диабетом. Орехи и семена, с точки зрения ученых, являются лучшим видом перекуса между приемами пищи в течение дня.
Корица. Специя, богата антиоксидантами, продемонстрировала в исследованиях свою способность бороться с резким скачком уровня сахара в крови за счет повышения чувствительности к инсулину.
Брокколи: Овощ семейства крестоцветных является источником клетчатки, сульфорафана и других необходимых питательных веществ, которые могут не только помочь снизить уровень сахара в крови, но и оказать благотворное влияние на общее состояние организма.
Жирная рыба. Сельдь, скумбрия, красная рыба отличаются высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Данный тип жиров может быть чрезвычайно полезным для диабетиков, поскольку может предотвращать нежелательные скачки уровня глюкозы в крови. Также благодаря омега-3 уменьшается подверженность сердечным заболеваниям – распространенному осложнению среди диабетиков.
Ягоды. Обеспечивают организм антиоксидантами, клетчаткой, вдобавок низкокалорийные – это подходящий вариант десерта для людей с диабетом. Для профилактики высокого уровня глюкозы следует употреблять цельные ягоды, чей гликемический индекс не превышает 50.
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