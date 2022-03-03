Чем вреден для здоровья и самочувствия зеленый чай: объясняет врач
По словам врача, питье зеленого чая приемлемо только в отсутствие индивидуальных противопоказаний, причем оно должно быть достаточно умеренным – не более четырех чашек за день.
В интервью врача Ирины Юзуп прозвучало объяснение о том, как может навредить здоровью и самочувствию зеленый чай – напиток, обладающий целым рядом защитных, укрепляющих здоровье эффектов. Специалист уточнила, в каких случаях этот напиток противопоказан.
«Зеленый чай противопоказан при заболеваниях, которые сопровождаются повышением температуры, а также при гипертонии в острой форме, нервных расстройствах, заболеваниях почек в стадии обострения, бессоннице и повышенной возбудимости, беременности с токсикозм».
Также Ирина Юзуп пояснила, что вредным прием такого чая может стать в зависимости от времени и температуры его употребления. В частности, питье вечером и в преддверии ночи может нарушать сон, способствовать пробуждению с отеками.
«Зеленый чай нежелательно пить на голодный желудок и непосредственно перед приемом пищи или сразу после него. Лучше выпивать за 20-30 минут до еды или через 20-30 после еды», - рассказала медик изданию «Доктор Питер».
Что касается температуры напитка, Юзуп уточнила: горячие жидкости (свыше 56 градусов) негативно воздействуют на слизистую ткань горла, пищевода и желудка. Но и холодным такой чай тоже может быть вреден – с его приемом связана мокрота в бронхах.
Также врач перечислила случаи, когда она категорически не советует пить зеленый чай.
- Если человек – гипотоник, то есть, обладает пониженным артериальным давлением. Специалист рассказала, что при низком АД чашка этого напитка сначала может взбодрить, но затем наступит ухудшение, слабость.
- Также не нужно увлекаться питьем крепко заваренного зеленого чая – в первую очередь тем, кому была диагностирована язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, гастрит.
- Ревматоидный артрит (РА) – еще одна причина отказаться от этого вида чая.
- Напиток, сохранившийся со вчерашнего дня, тоже не подходит для внутреннего приема: в нем слишком много пуриновых веществ, в том числе провоцирующих появление подагры.
«Вчерашний зеленый чай можно использовать в качестве наружного средства при повреждениях кожи, экземе и для полосканий при воспалениях в полости рта», - поделилась советом эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях следует отказаться от покупки овсянки.
Ирина Юзуп
ЗОЖ
врач-педиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук
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