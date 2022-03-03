Чем вреден для здоровья и самочувствия зеленый чай: объясняет врач

«Зеленый чай противопоказан при заболеваниях, которые сопровождаются повышением температуры, а также при гипертонии в острой форме, нервных расстройствах, заболеваниях почек в стадии обострения, бессоннице и повышенной возбудимости, беременности с токсикозм».

«Зеленый чай нежелательно пить на голодный желудок и непосредственно перед приемом пищи или сразу после него. Лучше выпивать за 20-30 минут до еды или через 20-30 после еды», - рассказала медик изданию «Доктор Питер».

Если человек – гипотоник, то есть, обладает пониженным артериальным давлением. Специалист рассказала, что при низком АД чашка этого напитка сначала может взбодрить, но затем наступит ухудшение, слабость.

Также не нужно увлекаться питьем крепко заваренного зеленого чая – в первую очередь тем, кому была диагностирована язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, гастрит.

Ревматоидный артрит (РА) – еще одна причина отказаться от этого вида чая.

Напиток, сохранившийся со вчерашнего дня, тоже не подходит для внутреннего приема: в нем слишком много пуриновых веществ, в том числе провоцирующих появление подагры.

«Вчерашний зеленый чай можно использовать в качестве наружного средства при повреждениях кожи, экземе и для полосканий при воспалениях в полости рта», - поделилась советом эксперт.