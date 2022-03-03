Рак кишечника: сочетание признаков растущей опухоли, которое наблюдается в большинстве случаев

Более частое опорожнение, иногда наряду с болью в животе.

Стул становится более рыхлым и жидким по своей текстуре.

В каловых массах появляется кровь

«Любая боль в животе, дискомфорт или вздутие, раз за разом возникающие после употребления пищи, могут быть признаком рака кишечника».