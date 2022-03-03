Рак кишечника: сочетание признаков растущей опухоли, которое наблюдается в большинстве случаев
Специалисты констатируют, что существует ключевая комбинация симптомов, на которую следует обращать внимание, когда речь идет о раке кишечника.
Развитие рака кишечника может быть определенное время незаметным, не вызывать сильных негативных ощущений. Но, заметив у себя определенные симптомы, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Одним из внешних сигналов о развитии злокачественного заболевания является «стойкое изменение режима работы кишечника».
Что именно может происходить.
- Более частое опорожнение, иногда наряду с болью в животе.
- Стул становится более рыхлым и жидким по своей текстуре.
- В каловых массах появляется кровь
Опасное сочетание признаков. Медики поясняют: при возникновении стойких изменений в работе кишечника и появлении следов крови в стуле без других признаков геморроя нужно остерегаться следующего изменения.
«Любая боль в животе, дискомфорт или вздутие, раз за разом возникающие после употребления пищи, могут быть признаком рака кишечника».
По словам врачей, подобное сочетание симптомов растущей опухоли наблюдается в большинстве случаев.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при сочетании некоторых привычек риск заболеть раком может повыситься в 30 раз.
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