Врач рассказала, почему женщины чаще болеют диабетом

«Подобная инсулиновая гонка приводит к развитию относительной недостаточности этого гормона (инсулина много, но организм не умеет его использовать), а это и есть диабет второго типа», — пояснила эндокринолог.

«А для того, чтобы не подтвердить статистику, достаточно просто контролировать свой вес и рацион питания», — резюмировала врач.

По словам эксперта, если речь идет о диабете второго типа и «диабете пожилых», то согласно статистике недуг чаще встречается среди представительниц прекрасного пола.Причиной тому становится то, что женщины чаще сталкиваются с событиями, которые провоцируют рос секреции инсулина. Речь идет о беременности, грудному вскармливанию, второй фазе менструального цикла. Прогестерон — женский гормон — вызывает уменьшение чувствительности клеток к инсулину, что приводит к повышению его «производства» в организме.Помимо этого, для женщин крайне важно следить и за такими значимыми факторами риска, как наследственная предрасположенность, наличие избыточного веса, и масса детей при рождении (от 4,2 кг).