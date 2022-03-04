Названы частые причины набора веса
Диетолог Оксана Чернышова рассказала, какие проблемы со здоровьем могут привести к избыточному весу.
Многие полагают, что набор лишних килограммов можно объяснить неправильным питанием. Однако, по словам эксперта, это только одна из причин, которая не всегда соответствует действительности.
«Но! Всегда лишний вес — это вопрос проблем со здоровьем и дефицитов в организме, которые копились много много лет», — говорит специалист.
Это же касается и занятий спортом. Именно поэтому, прежде, чем жестко ограничивать рацион, что неизбежно ведет к срывам и усугублению проблемы, необходимо заняться восстановлением здоровья через поиск причины лишнего веса.
Наиболее распространенными факторами набора избыточной массы тела являются:
- проблемы со стороны работы органов ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, кишечник);
- гипотиреоз, как результат снижения функции щитовидной железы;
- повышенный уровень инсулина в крови;
- чрезмерное количество кортизола в крови (синдром истощенных надпочечников);
- анемии и дефициты железа, В9, В12 и других витаминов.
Врач подчеркнула, что если начать не с диет и изнуряющих тренировок в спортзале, а с поиска и решения проблем в организме, уменьшение веса станет приятным бонусом.
Оксана Чернышова
Здоровье
Врач диетолог, нутрициолог, натуропат
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