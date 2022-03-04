Названы частые причины набора веса

«Но! Всегда лишний вес — это вопрос проблем со здоровьем и дефицитов в организме, которые копились много много лет», — говорит специалист.

проблемы со стороны работы органов ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, кишечник);

гипотиреоз, как результат снижения функции щитовидной железы;

повышенный уровень инсулина в крови;

чрезмерное количество кортизола в крови (синдром истощенных надпочечников);

анемии и дефициты железа, В9, В12 и других витаминов.

Многие полагают, что набор лишних килограммов можно объяснить неправильным питанием. Однако, по словам эксперта, это только одна из причин, которая не всегда соответствует действительности.Это же касается и занятий спортом. Именно поэтому, прежде, чем жестко ограничивать рацион, что неизбежно ведет к срывам и усугублению проблемы, необходимо заняться восстановлением здоровья через поиск причины лишнего веса.Наиболее распространенными факторами набора избыточной массы тела являются:Врач подчеркнула, что если начать не с диет и изнуряющих тренировок в спортзале, а с поиска и решения проблем в организме, уменьшение веса станет приятным бонусом.