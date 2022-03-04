Симптомы рака: тревожный знак растущей опухоли груди в подмышечной впадине
При возникновении рака груди его симптомом могут быть неприятные ощущения в подмышечной впадине.
Рак груди является самым распространенным видом «женского» рака. Опухоль в молочной железе возникает, когда раковые клетки делятся и растут необычным и неконтролируемым образом по сравнению со здоровыми. Врачи предупреждают: когда раковое поражение растет, оно может отделяться и распространяться в другие части тела. Но если раковые образования разрастаются по всему телу, успешное лечение заболевания становится более трудным. Вот почему при первых же симптомах рака необходимо пройти обследование у медицинских работников.
Врачи констатируют, что
тревожным знаком растущей опухоли груди является постоянная боль в подмышечной впадине.
Это один из тех симптомов, которые не следует игнорировать, подчеркивают эксперты.
Медики напоминают, что женская грудь претерпевает естественные изменения во время менструального цикла, циклически увеличиваясь в размерах из-за действия гормонов, таких как эстроген и прогестерон. Они подчеркивают: если размер или форма груди не уменьшились, например, после менструации, рекомендуется записаться на прием к врачу.
Также медработники советуют помнить, что мужчины тоже также подвержены риску развития рака молочной железы.
Признаки рака груди могут включать следующие изменения.
- Кожа в области груди может начать сморщиваться или покрываться ямочками.
- Меняется цвет кожи: грудь может выглядеть красной или воспаленной.
- Появляется сыпь или корка вокруг соска, сам он может выглядеть втянутым.
- Выделяется жидкость из соска.
- Происходит изменение размера или формы груди.
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