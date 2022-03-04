Симптомы рака: тревожный знак растущей опухоли груди в подмышечной впадине

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подмышка

При возникновении рака груди его симптомом могут быть неприятные ощущения в подмышечной впадине.

Рак груди является самым распространенным видом «женского» рака. Опухоль в молочной железе возникает, когда раковые клетки делятся и растут необычным и неконтролируемым образом по сравнению со здоровыми. Врачи предупреждают: когда раковое поражение растет, оно может отделяться и распространяться в другие части тела. Но если раковые образования разрастаются по всему телу, успешное лечение заболевания становится более трудным. Вот почему при первых же симптомах рака необходимо пройти обследование у медицинских работников.

Врачи констатируют, что

тревожным знаком растущей опухоли груди является постоянная боль в подмышечной впадине.

Это один из тех симптомов, которые не следует игнорировать, подчеркивают эксперты.

Медики напоминают, что женская грудь претерпевает естественные изменения во время менструального цикла, циклически увеличиваясь в размерах из-за действия гормонов, таких как эстроген и прогестерон. Они подчеркивают: если размер или форма груди не уменьшились, например, после менструации, рекомендуется записаться на прием к врачу.
 
Также медработники советуют помнить, что мужчины тоже также подвержены риску развития рака молочной железы.

Признаки рака груди могут включать следующие изменения.
  • Кожа в области груди может начать сморщиваться или покрываться ямочками.
  • Меняется цвет кожи: грудь может выглядеть красной или воспаленной.
  • Появляется сыпь или корка вокруг соска, сам он может выглядеть втянутым.
  • Выделяется жидкость из соска.
  • Происходит изменение размера или формы груди.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск заболеть раком кишечника может зависеть от роста человека.
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