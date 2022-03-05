Ранее начало менструации связали с хронической болью у женщин

«Мы обнаружили тесную связь между возрастом наступления менархе и последующими хроническими болями у взрослых женщин», - рассказывает Шарлотта Индре Лунд, научный сотрудник в области эпидемиологии в Университетской больнице Осло.

Женщины, первая менструация которых (менархе) наступила в раннем возрасте, чаще сталкиваются с хронической болью во взрослом возрасте. Такой вывод представлен в журнале Pain.Полученные данные дополняют предыдущие исследования, которые показали, что повышенный уровень эстрогена, связанный с ранним менархе, может способствовать боли и половым различиям в боли в целом.Исследование включало данные о более чем 12 000 женщин (средний возраст 55 лет). Исследователи проанализировали связь между возрастом наступления менархе и наличием и характеристиками хронической боли во взрослой жизни. Сообщаемый женщинами средний возраст наступления менархе составлял около 13 лет. Около 40% женщин сообщили о хронической боли.Женщины с более ранним возрастом менархе чаще имели хроническую боль. После поправки на возможные факторы влияния, ученые установили, что каждый год задержки менархе снижал относительный риск хронической боли на 2 %.Ранее специалисты объяснили, как защититься от возрастного выпадения волос