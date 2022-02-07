Специалисты назвали простое действие, защищающее от выпадения волос после 65 лет

«Кондиционер защищает волосы от воздействия тепла и окружающей среды, - рассказывает Андреа Клэр, лицензированный парикмахер. - Без него ваши волосы могут стать сухими, тусклыми и ломкими».

«Горячий воздух в сочетании с большим количеством манипуляций и использованием неправильных средств для укладки могут привести к выпадению волос», - отмечет Ронкальи.