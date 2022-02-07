Специалисты назвали простое действие, защищающее от выпадения волос после 65 лет
С возрастом происходят изменения в организме. Кожа становится суше, память хуже, а волосы слабее. Существует множество причин для выпадения волос. Среди них проблемы с гормонами, питанием, наследственность, заболевания щитовидной железы. Дополнительно влияние оказывают особенности ухода за волосами. Например, отказ от использования кондиционера для волос.
«Кондиционер защищает волосы от воздействия тепла и окружающей среды, - рассказывает Андреа Клэр, лицензированный парикмахер. - Без него ваши волосы могут стать сухими, тусклыми и ломкими».
Важно при этом и правильно пользоваться кондиционером. Клэр рекомендует равномерно распределить по волосам небольшое количество продукта. Оставьте кондиционер на минуту или на время, рекомендованное на упаковке. Клэр рекомендует обращаться к парикмахеру, чтобы подобрать кондиционер в соответствии с нуждами кожи головы.
Профессиональный парикмахер и соучредитель MyBeautik.com Лаура Ронкальи отмечает, что еще одной причиной чрезмерного выпадения волос является частая укладка.
«Горячий воздух в сочетании с большим количеством манипуляций и использованием неправильных средств для укладки могут привести к выпадению волос», - отмечет Ронкальи.
Парикмахер рекомендует сушить волосы естественным путем, делая укладку не более одного-двух раз в неделю.
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Андреа Клэр
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