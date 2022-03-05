Сердечный приступ: что предупреждает о повышенном риске смерти в ближайшие три года?
Люди, пережившие сердечный приступ, подвергаются повышенному риску другого приступа, более смертельного. Выявить такую подверженность помогает анализ крови.
Сердечный приступ является опасным для жизни событием, однако часть пациентов выживают после него. При этом для них становится более существенным риск новой сердечной катастрофы, уже смертоносной.
Недавно проведенное исследование показало, что существует достаточно простой способ определить, подвергается ли кто-то риску смерти в ближайшие три года после пережитого сердечного приступа. Таким способом ученые считают анализ крови на содержание С-реактивного белка.
Результаты этого исследовательского проекта были опубликованы журналом PLOS Medicine, они основаны на данных более 250 000 пациентов, попавших в больницы с подозрением на сердечный приступ.
«Более высокие уровни С-реактивного белка (СРБ) — маркера воспаления — могут предупреждать о повышенном риске смерти для человека в течение трех лет после сердечного приступа», - констатируют ученые.
Исследователи рекомендуют использовать данный анализ крови при обследовании пациентов, которые госпитализируются с подозрением на сердечный приступ. Людям с соответствующим содержанием С-реактивного белка следует проводить более тщательную терапию и последующие проверки.
Сейчас, когда пациентов госпитализируют с подозрением на сердечный приступ, им выполняют анализ крови на белок тропонин. Тропонин высвобождается в кровоток при повреждении сердца и является надежным диагностическим маркером инфаркта. Ученые считают, что
«измерение уровней С-реактивного белка наряду с тропонином помогает точнее определять, какие пациенты –сердечники подвержены более высокому или более низкому риску смерти».
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