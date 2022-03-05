Сердечный приступ: что предупреждает о повышенном риске смерти в ближайшие три года?

«Более высокие уровни С-реактивного белка (СРБ) — маркера воспаления — могут предупреждать о повышенном риске смерти для человека в течение трех лет после сердечного приступа», - констатируют ученые.

«измерение уровней С-реактивного белка наряду с тропонином помогает точнее определять, какие пациенты –сердечники подвержены более высокому или более низкому риску смерти».