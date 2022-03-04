Внезапный разрыв сердечной артерии: кто ему подвержен и каковы симптомы
Внезапный разрыв сердечной артерии, известный также как спонтанное расслоение коронарной артерии, нередко становится причиной смертоносных инфарктов у молодых женщин.
По данным Национального института старения, сердечный приступ возникает, когда одна или несколько коронарных артерий (кровеносные сосуды, ответственные за доставку кислорода к сердцу) блокируются. Это приводит к тому, что часть сердца, не получающая кислорода, начинает умирать. Специалисты констатируют, что пусковым механизмом этого нарушения может быть внезапный разрыв сердечной артерии, которому бывают подвержены достаточно молодые женщины.
«Разрыв артерии, снабжающей кровью сердце, или спонтанное расслоение коронарной артерии, является потенциально смертельным заболеванием миокарда. Это частая причина фатальных сердечных приступов, которые происходят у женщин в возрасте до 50 лет», - отмечают медики.
В случае такого разрыва может замедляться или блокироваться приток крови к сердцу, вызывая проблемы с сердечным ритмом (аритмии) или внезапную остановку. Почему он происходит, в точности неизвестно. Люди, которые становятся жертвами внезапного коронарного расслоения, часто не имеют факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний – у них не бывает высокого артериального давления или диабета, проблем с повышенным холестерином.
В то же время ученые уточняют, что некоторые факторы увеличивают риск опасной сердечной патологии. Вот эти факторы риска.
- Женский пол.
- Недавние роды.
- Неравномерный рост клеток в стенках артерий (фибромускулярная дисплазия).
- Склонность к мигренозным головным болям, депрессии, тревожности.
- Использование оральных контрацептивов.
- Гормональное лечение бесплодия.
- Боль в груди.
- Учащенное сердцебиение или чувство трепетания в груди.
- Боль в руках, плечах или челюсти.
- Сбивчивое дыхание.
- Потоотделение.
- Необычная, крайняя усталость.
- Тошнота.
- Головокружение.
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