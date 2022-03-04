Внезапный разрыв сердечной артерии: кто ему подвержен и каковы симптомы

«Разрыв артерии, снабжающей кровью сердце, или спонтанное расслоение коронарной артерии, является потенциально смертельным заболеванием миокарда. Это частая причина фатальных сердечных приступов, которые происходят у женщин в возрасте до 50 лет», - отмечают медики.

Женский пол.

Недавние роды.

Неравномерный рост клеток в стенках артерий (фибромускулярная дисплазия).

Склонность к мигренозным головным болям, депрессии, тревожности.

Использование оральных контрацептивов.

Гормональное лечение бесплодия.

Боль в груди.

Учащенное сердцебиение или чувство трепетания в груди.

Боль в руках, плечах или челюсти.

Сбивчивое дыхание.

Потоотделение.

Необычная, крайняя усталость.

Тошнота.

Головокружение.