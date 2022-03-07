Оптимисты живут дольше
Ещё одно исследование показало, что люди с позитивным взглядом на жизнь могут рассчитывать на большую её продолжительность. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета.
Американские исследователи доказали, что оптимистический взгляд на жизнь увеличивает её здоровую продолжительность, поскольку такие люди реже сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Наблюдения продемонстрировали, что хотя даже самые убеждённые оптимисты не могли избежать столкновений со стрессом, и восстанавливались они после них с такой же скоростью, как и пессимисты, но ощущали себя гораздо лучше. Во многом это было связано еще и с тем, что количество неприятных происшествий у оптимистов было намного меньшим.
Пока неясно, как оптимистам удаётся свести до минимума воздействие на себя стресса. Не исключено, что они обладают способностью уклоняться от конфликтов, реже теряют ключи, попадают в автомобильные пробки и сталкиваются с другими раздражающими факторами, но скорее всего, они воспринимают их по-другому - не так драматично.
Прошлые работы ученых также находили доказательства того, что продолжительность жизни у оптимистов дольше, чем у пессимистов, и особенно это верно в плане здоровой продолжительности жизни. Но пока не очень понятно, почему оптимистический взгляд на мир даёт такие удивительные результаты. Самым убедительным объяснением всё-таки является меньший уровень стресса. Стресс - очень значительный фактор ухудшения как психического, так и физического здоровья, поскольку одно связано с другим. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бостонский университет
Здоровье
исследовательский университет, расположен в Бостоне, штат Массачусетс, США. Основан в 1839 году. Второй по размерам исследовательский университет в стране: здесь обучается свыше 34 тысяч студентов и работает более 4 тысяч преподавателей
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