Оптимисты живут дольше

Бостонский университет

Здоровье

исследовательский университет, расположен в Бостоне, штат Массачусетс, США. Основан в 1839 году. Второй по размерам исследовательский университет в стране: здесь обучается свыше 34 тысяч студентов и работает более 4 тысяч преподавателей