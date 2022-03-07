Специалисты: отек лица — признак серьезного заболевания
Изменения лица могут сигнализировать о разных заболеваниях, том числе и раковых. Специалисты отмечают, что отек может говорить о присутствии рака легких.
Отек лица возникает, когда жидкость накапливается в тканях, вызывая воспаление и отечность. Чаще всего у отека доброкачественные причины. Но он может появляться на фоне рака легких или неходжкинской лимфомы. Причиной отека становится недостаточный кровоток в верхней полой вене. Эта вена отвечает за перенос крови от головы, верхней части груди, шеи и рук к сердцу. Когда она блокируется, это называется синдромом верхней полой вены (СВПВ). Согласно тематическому исследованию 2018 года, этот синдром чаще всего вызывается раком.
«СВПВ возникает в результате частичной или полной обструкции кровотока в верхней полой вене. Большинство случаев вызывает злокачественное образование в районе груди. До 95 % таких образований связаны с раком легких или неходжкинской лимфомой», - рассказывает дерматолог А. Л. Нгуен из Медицинского центра при Лейденском университете, Нидерланды.
Важно отметить, что нераковые причины отека лица высоко распространены. Среди них стоит выделить: аллергию, преэклампсию, ангионевротический отек, бактериальную инфекцию, травму, синусит или гормональное нарушение. Если вы заметили отек лица, и его причина вам не ясна, обязательно обратитесь к врачу.
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А. Л. Нгуен из Медицинского центра при Лейденском университете, Нидерланды
Здоровье
Дерматолог из Медицинского центра при Лейденском университете, Нидерланды
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