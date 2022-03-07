Специалисты: отек лица — признак серьезного заболевания

«СВПВ возникает в результате частичной или полной обструкции кровотока в верхней полой вене. Большинство случаев вызывает злокачественное образование в районе груди. До 95 % таких образований связаны с раком легких или неходжкинской лимфомой», - рассказывает дерматолог А. Л. Нгуен из Медицинского центра при Лейденском университете, Нидерланды.

Изменения лица могут сигнализировать о разных заболеваниях, том числе и раковых. Специалисты отмечают, что отек может говорить о присутствии рака легких.Отек лица возникает, когда жидкость накапливается в тканях, вызывая воспаление и отечность. Чаще всего у отека доброкачественные причины. Но он может появляться на фоне рака легких или неходжкинской лимфомы. Причиной отека становится недостаточный кровоток в верхней полой вене. Эта вена отвечает за перенос крови от головы, верхней части груди, шеи и рук к сердцу. Когда она блокируется, это называется синдромом верхней полой вены (СВПВ). Согласно тематическому исследованию 2018 года, этот синдром чаще всего вызывается раком.Важно отметить, что нераковые причины отека лица высоко распространены. Среди них стоит выделить: аллергию, преэклампсию, ангионевротический отек, бактериальную инфекцию, травму, синусит или гормональное нарушение. Если вы заметили отек лица, и его причина вам не ясна, обязательно обратитесь к врачу.Ранее ученые рассказали, чем COVID грозит репродуктивной системе мужчин