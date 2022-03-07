Стоматолог ответил на популярные вопросы об отбеливании

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Отбеливание зубов

Стоматолог Антон Хмаренко рассказал, что нужно знать о ZOOM-отбеливании зубов.


Многие испытывают желание отбелить зубы, однако, по словам эксперта, не все знают о том, что эта процедура вполне безопасна. В связи с этим он ответил на наиболее распространенные вопросы об этой услуге.


Почему именно ZOOM-отбеливание?


Такая косметическая процедура предполагает осветления зубной эмали посредством воздействия на нее химическими ингредиентами. При этом важно выбирать клиники, в которых предоставляют эту услугу в последней ее версии — ZOOM четвертого поколения.

«В нем используется гель с высоким ph, а лампа, которой активируется отбеливающий раствор, обладает холодным свечением. Все это делает процедуру отбеливания мягкой и безопасной», — пояснил специалист.


Отбеливание это больно?


Действительно процедура отбеливания предполагает повышение чувствительности зубов. В среднем, интенсивность эффекта сохраняется в течение суток. При этом можно прибегнуть к помощи привычных обезболивающих препаратов, однако в большинстве случаев пациенты в них не нуждаются.


Отбеливание это вредно?


Отбеливание не наносит урон зубам, если они здоровы. Именно поэтому, важно, чтобы перед процедурой врач тщательно осмотрел каждый зуб и исключил:


  • наличие кариеса;

  • признаков гингивита или пародонтита;

  • признаков других проблем с зубами;

  • наличие депульпированных зубов во фронтальной части.

Нужны ли ограничения в питании?


В течение недели после процедур отбеливания важно придерживаться, так называемой «белой диеты», которая предполагает отказ от напитков и продуктов с красящим элементом. К ним относятся чай, кофе, вино, ягоды, кетчупы и тому подобное.

Антон Хмаренко
Антон Хмаренко
Здоровье
Стоматолог
Теги : Антон Хмаренко, отбеливание зубов, здоровье зубов