Стоматолог ответил на популярные вопросы об отбеливании
Стоматолог Антон Хмаренко рассказал, что нужно знать о ZOOM-отбеливании зубов.
Многие испытывают желание отбелить зубы, однако, по словам эксперта, не все знают о том, что эта процедура вполне безопасна. В связи с этим он ответил на наиболее распространенные вопросы об этой услуге.
Почему именно ZOOM-отбеливание?
Такая косметическая процедура предполагает осветления зубной эмали посредством воздействия на нее химическими ингредиентами. При этом важно выбирать клиники, в которых предоставляют эту услугу в последней ее версии — ZOOM четвертого поколения.
«В нем используется гель с высоким ph, а лампа, которой активируется отбеливающий раствор, обладает холодным свечением. Все это делает процедуру отбеливания мягкой и безопасной», — пояснил специалист.
Отбеливание это больно?
Действительно процедура отбеливания предполагает повышение чувствительности зубов. В среднем, интенсивность эффекта сохраняется в течение суток. При этом можно прибегнуть к помощи привычных обезболивающих препаратов, однако в большинстве случаев пациенты в них не нуждаются.
Отбеливание это вредно?
Отбеливание не наносит урон зубам, если они здоровы. Именно поэтому, важно, чтобы перед процедурой врач тщательно осмотрел каждый зуб и исключил:
наличие кариеса;
признаков гингивита или пародонтита;
признаков других проблем с зубами;
наличие депульпированных зубов во фронтальной части.
Нужны ли ограничения в питании?
В течение недели после процедур отбеливания важно придерживаться, так называемой «белой диеты», которая предполагает отказ от напитков и продуктов с красящим элементом. К ним относятся чай, кофе, вино, ягоды, кетчупы и тому подобное.
Антон Хмаренко
Здоровье
Стоматолог
Оставить комментарий