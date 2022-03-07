Стоматолог ответил на популярные вопросы об отбеливании

Многие испытывают желание отбелить зубы, однако, по словам эксперта, не все знают о том, что эта процедура вполне безопасна. В связи с этим он ответил на наиболее распространенные вопросы об этой услуге.

Стоматолог Антон Хмаренко рассказал, что нужно знать о ZOOM-отбеливании зубов.

Почему именно ZOOM-отбеливание?





Такая косметическая процедура предполагает осветления зубной эмали посредством воздействия на нее химическими ингредиентами. При этом важно выбирать клиники, в которых предоставляют эту услугу в последней ее версии — ZOOM четвертого поколения.





«В нем используется гель с высоким ph, а лампа, которой активируется отбеливающий раствор, обладает холодным свечением. Все это делает процедуру отбеливания мягкой и безопасной», — пояснил специалист.



Отбеливание это больно?



