Отбеливание зубов: стоматолог перечислил особенности процедуры

«Отбеливание делится на два типа: в одних системах отбеливающий раствор активируют светом, в других — не активируют. Это влияет на концентрацию препарата. Без активации она должны быть гораздо выше — 40%, с активаций достаточно 25%», — отмечает эксперт.

О белоснежной улыбке мечтают все. Увы, не все имеют привлекательный цвет зубов от природы. Насколько эффективна и безопасна в данном случае процедура отбеливания?До недавнего времени отбеливание с активацией светом считалось не самой приятной процедурой. Некоторым пациентам даже требовалась анестезия. Однако современные методы предусматривают использование геля с высоким ph и холодный свет для активации. В результате процедура проходит более мягко.Стоит знать, что у процедуры отбеливания есть и противопоказания. В первую очередь, это пломбы, установленные во фронтальной части и депульпированные зубы.Зубы, у которых нет нерва, а также пломбы не изменят цвет даже при отбеливании и будут отличаться от остальных соседей. Противопоказанием также является кариес, эрозия эмали, высокая чувствительность.Не рекомендуется отбеливание беременным и детям до 18 лет. Таким пациентам можно предложить отбеливающие зубные пасты. Они не несут никакой опасности и пригодны даже для повседневного применения.