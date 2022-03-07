Продуктовая безопасность: эксперт рассказала, как хранить продукты в доме

Полки и кладовая (от 10ОС до 21ОС)

Холодильник (от 1ОС до 5ОС)

Морозильная камера (-18ОС)





Эксперт объяснила: правильное размещение продуктов питания, поможет избежать не только преждевременной порчи еды, а и риска болезней, причиной которых становится употребление в пищу не безопасных продуктов.Вне холодильника можно хранить запечатанные упаковки, но после вскрытия их необходимо отправить в холодильник.При размещении на полках, важно обеспечить температуру хранения не выше 38С, в противном случае они быстро испортятся., следует хранить в бумажном пакете, созревшие - в холодильнике.можно размещать на полках в случае, если планируется их потребления в течение 1-2 дней.необходимо хранить в темном прохладном месте отдельно от лука.лучше хранить на верхней полке. Наиболее стабильная температура отмечается у задней стенки, поэтому возле нее следует расположить скоропортящиеся продукты:. При этомлучше оставлять в герметичном контейнере на нижней полке. Нижние ящики наиболее оптимальны длятемпература наиболее подвержена переменчивости, поэтому в ней не следует размещать пищу с небольшим сроком годности.Замороженная еда безопасна, однако при слишком длительном хранении может потерять свое качество. Перед тем, как отправить в заморозку мясо, рыбу или птицу, ее следует завернуть в индивидуальную упаковку с нанесённой на нее маркировкой.