Продуктовая безопасность: эксперт рассказала, как хранить продукты в доме
Нутрициолог Александра Ситнова объяснила, как организовать хранение разных продуктов дома.
Эксперт объяснила: правильное размещение продуктов питания, поможет избежать не только преждевременной порчи еды, а и риска болезней, причиной которых становится употребление в пищу не безопасных продуктов.
Полки и кладовая (от 10ОС до 21ОС)
Вне холодильника можно хранить запечатанные упаковки арахисовой пасты и майонеза, но после вскрытия их необходимо отправить в холодильник.
При размещении на полках консервов, важно обеспечить температуру хранения не выше 38ОС, в противном случае они быстро испортятся.
Недозревшие фрукты с косточками, следует хранить в бумажном пакете, созревшие - в холодильнике. Помидоры можно размещать на полках в случае, если планируется их потребления в течение 1-2 дней.
Картофель необходимо хранить в темном прохладном месте отдельно от лука.
Холодильник (от 1ОС до 5ОС)
Готовую еду лучше хранить на верхней полке. Наиболее стабильная температура отмечается у задней стенки, поэтому возле нее следует расположить скоропортящиеся продукты: молочную продукцию, сырое мясо и яйца. При этом мясо лучше оставлять в герметичном контейнере на нижней полке. Нижние ящики наиболее оптимальны для фруктов и овощей.
В дверце холодильника температура наиболее подвержена переменчивости, поэтому в ней не следует размещать пищу с небольшим сроком годности.
Морозильная камера (-18ОС)
Александра Ситнова
Здоровье
Нутрициолог
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