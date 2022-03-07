Продуктовая безопасность: эксперт рассказала, как хранить продукты в доме

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Еда в холодильнике

Нутрициолог Александра Ситнова объяснила, как организовать хранение разных продуктов дома.

Эксперт объяснила: правильное размещение продуктов питания, поможет избежать не только преждевременной порчи еды, а и риска болезней, причиной которых становится употребление в пищу не безопасных продуктов.

Полки и кладовая (от 10ОС до 21ОС)


Вне холодильника можно хранить запечатанные упаковки арахисовой пасты и майонеза, но после вскрытия их необходимо отправить в холодильник. 

При размещении на полках консервов, важно обеспечить температуру хранения не выше 38ОС, в противном случае они быстро испортятся.

Недозревшие фрукты с косточками, следует хранить в бумажном пакете, созревшие - в холодильнике. Помидоры можно размещать на полках в случае, если планируется их потребления в течение 1-2 дней. 

Картофель необходимо хранить в темном прохладном месте отдельно от лука.

Холодильник (от 1ОС до 5ОС)


Готовую еду лучше хранить на верхней полке. Наиболее стабильная температура отмечается у задней стенки, поэтому возле нее следует расположить скоропортящиеся продукты: молочную продукцию, сырое мясо и яйца. При этом мясо лучше оставлять в герметичном контейнере на нижней полке. Нижние ящики наиболее оптимальны для фруктов и овощей.

В дверце холодильника температура наиболее подвержена переменчивости, поэтому в ней не следует размещать пищу с небольшим сроком годности.

Морозильная камера (-18ОС)


Замороженная еда безопасна, однако при слишком длительном хранении может потерять свое качество. Перед тем, как отправить в заморозку мясо, рыбу или птицу, ее следует завернуть в индивидуальную упаковку с нанесённой на нее маркировкой.
Александра Ситнова
Александра Ситнова
Здоровье
Нутрициолог
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