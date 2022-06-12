8 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

«Один из таких продуктов — арбуз, не ставьте его в холодильник, там он утратит все полезные качества. В арбузе содержатся кароноиды, они очень полезны для организма. В холодильнике их не станет. Если уж ставите арбуз в холодильник, то накрывайте его полиэтиленом», — говорит эксперт.

А вы знали, что некоторые продукты нужно употреблять исключительно в свежем виде? Тогда они сохранят максимум своих свойств и принесут организму пользу.Чеснок также теряет в холоде не только полезные свойства, но и вкусовые характеристики, становится мягким.Оливковое масло также не рекомендовано ставить в холодильник. Оптимальная для его хранения температура — комнатная.Однако с помощью холодильника можно провести тест и проверить, настоящее ли масло вы купили. Натуральное качественное масло в холодильнике должно замерзнуть и стать твердым.Зелень в холодильнике не только увядает, но и утрачивает содержащиеся в ней витамины и антиоксиданты. Особенно вредно хранить зелень в полиэтилене. Оптимально — заморозка.Портятся от хранения в холодильнике и цитрусовые. Могут прогнить и заплесневеть.Хранение в холодильнике меда нарушает его консистенцию, лучше поставить банку в темном шкафу.Хранение в холодильнике также вредит картофелю. От холода крахмал начинает превращаться в глюкозу, а это лишний сахар для организма.Репчатый лук в холодильнике покрывается плесенью. Лучше всего хранить его в сухом прохладном месте.