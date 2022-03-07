Врач Агапкин перечислил симптомы, которые указывают на проблемы с печенью

Гепатиты В и С.

Алкоголизм.

Неалкогольный гепатит, развивающийся при имеющемся ожирении или диабете.

«Вопреки мифам, от цирроза могут страдать и молодые социально активные люди», - заметил Сергей Агапкин.

Боль, ощущаемая под ребрами справа.

Вздутие живота, не связанное с употреблением продуктов, стимулирующих образование газов.

Горечь во рту, тошнота.

Отекшие лодыжки.

Повышенная утомляемость.

Ухудшение памяти.

Плохая концентрация, рассеянное внимание

Подавленное настроение.