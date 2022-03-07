Врач Агапкин перечислил симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
Врач напомнил, что одна из самых опасных в своих последствиях проблем с печенью – цирроз – далеко не всегда бывает «болезнью маргиналов» или патологией страдающих алкоголизмом людей.
В выступлении врача Сергея Агапкина был озвучен следующий факт: Россия занимает четвертое место в мире по показателям смертности от последствий цирроза печени. Медик перечислил ключевые причины опасного заболевания, чреватого развитием фатальных ждя человека осложнений.
- Гепатиты В и С.
- Алкоголизм.
- Неалкогольный гепатит, развивающийся при имеющемся ожирении или диабете.
«Вопреки мифам, от цирроза могут страдать и молодые социально активные люди», - заметил Сергей Агапкин.
Также Агапкин назвал симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
- Боль, ощущаемая под ребрами справа.
- Вздутие живота, не связанное с употреблением продуктов, стимулирующих образование газов.
- Горечь во рту, тошнота.
- Отекшие лодыжки.
- Повышенная утомляемость.
- Ухудшение памяти.
- Плохая концентрация, рассеянное внимание
- Подавленное настроение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усиливает подверженность человека заболеванию раком поджелудочной железы.
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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