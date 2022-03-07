Грозит ли вам рак поджелудочной железы: причины опасной болезни и признаки
Рак поджелудочной железы является одной из самых опасных форм опухолевых болезней.
Злокачественная опухоль поджелудочной железы часто диагностируется только на поздних стадиях, и чтобы решить проблему запоздалой диагностики, важно в том числе осознавать наличие факторов риска, усиливающих подверженность опасной болезни.
Грозит ли вам рак поджелудочной железы? Вот что ученые говорят о тех обстоятельствах, которые увеличивают вероятность его возникновения.
Ожирение. Исследования говорят, что подростки и молодые люди, страдающие ожирением, относятся к группе высокого риска развития рака поджелудочной железы. Обилие жировой ткани в организме подвергает его хроническому воспалению, стимулирует чрезмерную секрецию гормонов, под влиянием которых начинают стремительно делиться клетки.
Диабет. Диабет, состояние, при котором поджелудочная железа прекращает вырабатывать инсулин или выделяет его слишком много, тесно связано с риском рака поджелудочной железы. Многие исследования подтверждают, что у небольшой группы людей, которым диагностируется диабет 2 типа, примерно через год после постановки диагноза развивается рак поджелудочной железы.
Воздействие химических веществ. Еще одна возможная причина рака поджелудочной – это воздействие токсичных химических веществ окружающей среды, таких как асбест, никель, хром, бензол, пестициды.
Хронический панкреатит. В случае панкреатита нижняя часть железы страдает от воспаления и вызывает боль. Такое воспаление играет роль в развитии рака поджелудочной железы, в основном, когда заболевание является хроническим или наследственным.
Единственная ведущая причина рака поджелудочной железы. Согласно данным ряда исследований, люди, которые курят сигареты, в два раза чаще заболевают раком поджелудочной железы, чем те, кто воздерживается от курения. Каждый пятый случай опасной болезни связан с курением, и это наиболее поддающийся изменению фактор, связанный с риском заболевания.
Когда обращаться к врачу: симптомы.По данным Кливлендской клиники, некоторые состояния могут быть серьезным предупредительным сигналом того, что нужно как можно скорее обратились к врачу.
- Необъяснимая потеря веса.
- Потеря аппетита.
- Хроническая усталость.
- Боль, иррадиирующая из спины в верхнюю часть живота.
- Желтуха.
- Очень светлый стул.
- Моча темного цвета.
- Тошнота.
- Зудящая кожа.
Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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