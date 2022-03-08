Лекарство из слюны клеща может облегчить хроническую боль и зуд

Соавтор исследования доктор Пол Чазот с факультета биологических наук Даремского университета, Великобритания, отмечает: «Постоянная или хроническая боль — это глобальная проблема для здоровья, от которой страдает более 20 % населения. Всемирная организация здравоохранения признала это заболевание приоритетным».

Новое исследование показало, что белок под названием Votucalis, обнаруженный в слюне клеща, можно превратить в лекарство, облегчающее зуд и хроническую боль у людей. Открытие может привести к замене традиционных обезболивающих, например, опиоидов, которые могут быть неэффективными, имеют серьезные побочные эффекты и вызывают привыкание. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Pharmacology.Votucalis получают из слюны клещей, в данном случае Rhipicephalus appendiculatus. Они выделяют белок при укусе, обезболивая место. Votucalis представляет собой биологический препарат, который связывает гистамин, вырабатываемый в организме, с высокой аффинностью и, таким образом, предотвращает активацию четырех рецепторов гистамина на клеточной поверхности, что приводит к уменьшению зуда или хронической боли. Состояния, вызывающие хроническую боль или зуд, включают атопический дерматит, псориаз, артрит, диабет, радикулит, травмы спины.В отличие от опиоидов, основанных на морфине, Votucalis не проникает в мозг, что означает, что он не вызывает привыкания и с меньшей вероятностью вызывает побочные эффекты. Его можно производить в больших количествах с использованием рекомбинантных методов.Тестирование проводилось на мышах. Следующим шагом на пути к клиническим испытаниям будет разработка системы доставки для эффективного введения препарата в места зуда и боли.Ранее специалисты рассказали, какой фактор повышает риск инсульта в четыре раза