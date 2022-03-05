Специалисты назвали фактор, увеличивающий риск инсульта в четыре раза
По данным ВОЗ, инсульт — одна из ведущих причин смерти в мире. При этом органы здравоохранения предупреждают, что все больше случаев инсульта регистрируется для людей моложе 65 лет.
«Риск инсульта увеличивается с возрастом, но это не значит, что молодежь от него застрахована», - отмечает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Крупное исследование предупреждает, что есть один фактор, который в четыре раза увеличивает риск инсульта в раннем возрасте. Речь идет о семейной историей болезни. Согласно The Framingham Heart Study, продолжающемуся эпидемиологическому исследованию здоровья сердца, которое началось более 70 лет назад, риск инсульта до 65 лет увеличивается в четыре раза, если у кого-то из ваших родителей был инсульт к этому возрасту.
«Очевидно, что для инсульта присутствует сильный генетический компонент риска», - рассказывает Судха Сешадри, доктор медицинских наук, доцент Медицинской школы Бостонского университета и глава исследования.
Хотя ученые все еще работают над уточнением масштабов этого генетического риска, они говорят, что определенные нарушения уже определены как угрозы. В частности, Американская ассоциация инсульта сообщает, что синдром CADASIL, наследственная форма цереброваскулярного заболевания, вызывает инсульт, блокируя кровоток в головном мозге.
Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Stroke, показало, что от 10 до 15 процентов инсультов приходятся на людей в возрасте от 18 до 50 лет. Большинство экспертов считают 45 лет и младше «молодым» возрастом для наступления инсульта.
Ранее стало известно, что популярнейший в России препарат повышает риск инсульта на 20 %.
Судха Сешадри
Здоровье
Доктор медицинских наук, доцент Медицинской школы Бостонского университета
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