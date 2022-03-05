Специалисты назвали фактор, увеличивающий риск инсульта в четыре раза

«Риск инсульта увеличивается с возрастом, но это не значит, что молодежь от него застрахована», - отмечает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Очевидно, что для инсульта присутствует сильный генетический компонент риска», - рассказывает Судха Сешадри, доктор медицинских наук, доцент Медицинской школы Бостонского университета и глава исследования.