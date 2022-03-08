Ученые: картофель фри и миндаль одинаково хороши в качестве перекуса

«Наши результаты показывают, что два продукта питания, идентифицированные ранее как вредный и полезный, не имели различий во влиянии на показатели здоровья, которые мы измеряли», - отмечает соавтор исследования доктор Дэниел Смит.

Исследование обнаружило мало различий между потреблением картофеля фри или миндаля в качестве ежедневного перекуса. Ученые из Школы общественного здравоохранения в Университете Индианы в Блумингтоне под руководством доктора Дэвида Эллисона не обнаружили статистически значимых различий в эффектах между ежедневным потреблением порции картофеля фри на 300 калорий и порции миндаля на 300 калорий. Сравнивалась прибавка в весе, маркеры риска диабета 2 типа.Состав и масса тела, уровень глюкозы и инсулина натощак были сопоставимы в группах, потреблявших картофель фри и миндаль, и не были клинически значимыми. Как и ожидалось пиковые уровни глюкозы и инсулина в крови были выше после употребления картофеля фри, что объясняется большим количеством углеводов. Однако эти уровни не превышали нормального диапазона, и эта разница не оказывала заметного влияния на какие-либо другие глюкорегуляторные биомаркеры.Он подчеркивает, что рекомендации по питанию, которые сосредоточены в первую очередь на отдельных продуктах, могут быть неверными. Более эффективный подход к диетическим рекомендациям — учет общего рациона, образа жизни, индивидуальных потребностей и факторов риска.Ранее ученые рассказали, кому стоит переключиться на кетогенную диету