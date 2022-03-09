Ультразвук может вернуть зрение слепым

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Ультразвук помогает в восстановлении зрения

Одной из основных причин потери зрения и слепоты являются дегенеративные заболевания сетчатки. Они приводят к прогрессирующей дегенерацией светочувствительных фоторецепторов сетчатки. Такая дегенерация поражает десятки миллионов людей во всем мире.

Хотя палочки и колбочки, которые являются светочувствительными клетками сетчатки, полностью дегенерировали, нервные цепи, связанные с мозгом при этом сохраняются, что дает возможность восстановить зрение путем непосредственной стимуляции нейронов сетчатки.

Новое многообещающее решение, основанное на активации этих нейронов с помощью ультразвука, было предложено исследовательской группой под руководством доктора Кифа Чжоу, профессора биомедицинской инженерии и офтальмологии из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

«Это шаг к неинвазивному протезу сетчатки, который работает без инвазивных операций на глазах. Специальные очки с камерой и ультразвуковым преобразователем могут подарить слепым и слабовидящим людям новую жизнь», - рассказывает доктор Чжоу.

Чтобы увидеть потенциал этого подхода, группа стимулировала глаза слепой крысы ультразвуковыми волнами (звук с частотой, намного превышающей ту, что может слышать человек). Это активировало небольшие группы нейронов в глазу крысы точно так же, как звуковые сигналы могут активировать человеческий глаз. Механическое давление звука активирует нейроны глаза, в результате они посылают сигналы в мозг. Почувствовать этот эффект может любой человек, потирая или легко нажимая на глазные яблоки.

Ранее MedikForum рассказывал, как по глазам определить риск болезни Альцгеймера.
Киф Чжоу
Киф Чжоу
Здоровье
Доктор, профессор биомедицинской инженерии и офтальмологии из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе
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