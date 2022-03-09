Ультразвук может вернуть зрение слепым

«Это шаг к неинвазивному протезу сетчатки, который работает без инвазивных операций на глазах. Специальные очки с камерой и ультразвуковым преобразователем могут подарить слепым и слабовидящим людям новую жизнь», - рассказывает доктор Чжоу.

Одной из основных причин потери зрения и слепоты являются дегенеративные заболевания сетчатки. Они приводят к прогрессирующей дегенерацией светочувствительных фоторецепторов сетчатки. Такая дегенерация поражает десятки миллионов людей во всем мире.Хотя палочки и колбочки, которые являются светочувствительными клетками сетчатки, полностью дегенерировали, нервные цепи, связанные с мозгом при этом сохраняются, что дает возможность восстановить зрение путем непосредственной стимуляции нейронов сетчатки.Новое многообещающее решение, основанное на активации этих нейронов с помощью ультразвука, было предложено исследовательской группой под руководством доктора Кифа Чжоу, профессора биомедицинской инженерии и офтальмологии из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.Чтобы увидеть потенциал этого подхода, группа стимулировала глаза слепой крысы ультразвуковыми волнами (звук с частотой, намного превышающей ту, что может слышать человек). Это активировало небольшие группы нейронов в глазу крысы точно так же, как звуковые сигналы могут активировать человеческий глаз. Механическое давление звука активирует нейроны глаза, в результате они посылают сигналы в мозг. Почувствовать этот эффект может любой человек, потирая или легко нажимая на глазные яблоки.Ранее MedikForum рассказывал, как по глазам определить риск болезни Альцгеймера