Отказ от сахара и не только: врач Митчелл назвал способы продлить молодость
Продлению молодости, как внешней, так и физической, способствуют некоторые привычки, утверждает медик.
В интервью врача-терапевта Томми Митчелла были перечислены способы, позволяющие продлить молодость: одним из них он назвал отказ от сахара.
«Употребление большого количества сахара способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой – вдобавок сахар повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, других проблем со здоровьем, ассоциированных со старением»,- заявил терапевт.
Другим способом продлить молодость является достаточный сон на уровне семи-восьми часов за ночь. Когда мы спим меньше, активизируется выработка гормонов стресса (в частности, кортизола), под воздействием которого происходят процессы, усугубляющих негативные эффекты старения.
Говоря о других способах продления молодости, врач Митчелл перечислил следующие.
- Регулярные физические упражнения – они помогают снижать уровень гормонов стресса в организме.
- Достаточное питье воды, это позитивно влияет на кожу.
- Употребление разнообразных фруктов и овощей: они насыщают организм антиоксидантами, минералами и витаминами, поддерживающими энергию.
- Употребление достаточного количества белка: упор – на нежирное мясо.
- Отказ от употребления в пищу полуфабрикатов, так организм получает меньше соли и консервантов.
- Правильное реагирование на стресс: врач советует для этого заниматься спортом, йогой.
Томми Митчелл (Tommy Mitchell )
Здоровье
доктор медицины в Медицинской школе Университета Вандербильта
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