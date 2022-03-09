Отказ от сахара и не только: врач Митчелл назвал способы продлить молодость

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моложавость женщина на кухне

Продлению молодости, как внешней, так и физической, способствуют некоторые привычки, утверждает медик.

В интервью врача-терапевта Томми Митчелла были перечислены способы, позволяющие продлить молодость: одним из них он назвал отказ от сахара.

«Употребление большого количества сахара способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой – вдобавок сахар повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, других проблем со здоровьем, ассоциированных со старением»,- заявил терапевт.

Другим способом продлить молодость является достаточный сон на уровне семи-восьми часов за ночь. Когда мы спим меньше, активизируется выработка гормонов стресса (в частности, кортизола), под воздействием которого происходят процессы, усугубляющих негативные эффекты старения.

Говоря о других способах продления молодости, врач Митчелл перечислил следующие.
  • Регулярные физические упражнения – они помогают снижать уровень гормонов стресса в организме.
  • Достаточное питье воды, это позитивно влияет на кожу.
  • Употребление разнообразных фруктов и овощей: они насыщают организм антиоксидантами, минералами и витаминами, поддерживающими энергию.
  • Употребление достаточного количества белка: упор – на нежирное мясо.
  • Отказ от употребления в пищу полуфабрикатов, так организм получает меньше соли и консервантов.
  • Правильное реагирование на стресс: врач советует для этого заниматься спортом, йогой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые движения телом могут спровоцировать процессы, ведущие к инсульту.
Томми Митчелл (Tommy Mitchell )
Томми Митчелл (Tommy Mitchell )
Здоровье
доктор медицины в Медицинской школе Университета Вандербильта
Теги : молодость, продление жизни, Томми Митчелл