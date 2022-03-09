Отказ от сахара и не только: врач Митчелл назвал способы продлить молодость

«Употребление большого количества сахара способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой – вдобавок сахар повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, других проблем со здоровьем, ассоциированных со старением»,- заявил терапевт.

Регулярные физические упражнения – они помогают снижать уровень гормонов стресса в организме.

Достаточное питье воды, это позитивно влияет на кожу.

Употребление разнообразных фруктов и овощей: они насыщают организм антиоксидантами, минералами и витаминами, поддерживающими энергию.

Употребление достаточного количества белка: упор – на нежирное мясо.

Отказ от употребления в пищу полуфабрикатов, так организм получает меньше соли и консервантов.

Правильное реагирование на стресс: врач советует для этого заниматься спортом, йогой.