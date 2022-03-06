Инсульт: медик предупреждает о движениях тела, которые могут спровоцировать его

«Манера крутить шеей до появления треска может быть триггером инсульта, особенно когда это движение выполняется регулярно. В его случае возможно повреждение артерии, ведущее к утечке крови», - заявила в интервью доктор медицины Моника Вассерманн.

«Инсульт, как правило, происходит после травмы или разрыва шейных артерий. Возникающая утечка крови сужает сосуды, когда кровь попадает в стенки артерий. Сильная утечка способна блокировать артерии шеи, воспрепятствовав притоку крови к одной части мозга», - сообщила доктор медицины.