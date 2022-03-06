Инсульт: медик предупреждает о движениях тела, которые могут спровоцировать его
Доктор медицины рекомендует с осторожностью совершать движения шеей, поскольку они могут оказаться пусковым механизмом возникновения инсульта.
Инсульт подразумевает повреждение ткани головного мозга, вызванное лопнувшим сосудом и кровоизлиянием или тромбом, закупорившим артерию, питающую мозг кровью. Факторы, повышающие риск инсульта, обычно включают общие маркеры заболеваний, такие как ожирение, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление. Эти состояния печально известны тем, что наносят серьезный ущерб сосудистой системе.
Но также врачи предупреждают: подверженность инсульту могут усиливать неосторожные телодвижения.
«Манера крутить шеей до появления треска может быть триггером инсульта, особенно когда это движение выполняется регулярно. В его случае возможно повреждение артерии, ведущее к утечке крови», - заявила в интервью доктор медицины Моника Вассерманн.
Специалист отметила, что манипуляции с шеей являются распространенным методом «лечения» возникающих в шее дискомфорта и боли. Однако при неправильном выполнении, особенно при сильном давлении, это может привести к инсульту. В частности, когда кровь из поврежденной артерии начинает кровоточить в мозг, может произойти геморрагический инсульт.
«Инсульт, как правило, происходит после травмы или разрыва шейных артерий. Возникающая утечка крови сужает сосуды, когда кровь попадает в стенки артерий. Сильная утечка способна блокировать артерии шеи, воспрепятствовав притоку крови к одной части мозга», - сообщила доктор медицины.
Также эксперт перечислила начальные симптомы утечки крови в головном мозге: онемение или слабость в лице, руках, ногах, трудности с речью, помутнение зрения, головокружение.
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Моника Вассерманн (Monika Wassermann)
Здоровье
врач, медицинский писатель
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