Появление неприятного запаха мочи: врач называет причины, включая опасные

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посещение туалета

Одной из опасных причин, объясняющих появление неприятного запаха у мочи, является печеночная недостаточность.

Медики советуют обращать пристальное внимание на то, как пахнет моча – в особенности, если ее запах изменяется, становится концентрированным или неприятным. Во многих случаях это не означает серьезной проблемы, но также может оказаться «красным флажком», то есть, сигналом о том, что возникли проблемы со здоровьем.

О том, какие причины могут вызывать появление неприятного запаха мочи, рассказал в интервью врач Ричард Вайни.

Камни в почках.Ставший более резким запах мочи может быть признаком почечнокаменной болезни – как правило, человек также испытывает чувство тошноты, боли в животе.
  • Совет медика: если вы заметили у себя все три этих симптома, обязательно обследуйтесь.
Еда и напитки.Многие продукты и напитки могут изменить привычный запах мочи. Например, кофе побуждает организм производить мочу с более сильным «ароматом».
  • Совет эксперта: стоит провериться в том случае, если вы замечаете, что новый запах держится в течение нескольких дней, а вы не можете точно определить, почему.
ИМП (инфекция мочеполовых путей). Выраженный запах аммиака в моче, как правило, говорит о том, что имеется инфекция мочевыводящих путей. Такую инфекцию провоцируют бактерии, находящиеся в мочевыделительной системе. Для борьбы с ними понадобятся антибиотики, назначить которые должен врач.

Сахарный диабет. Более «сладкий» запах мочи может быть признаком диабета 2 типа, он вызывается избытком глюкозы. Если появление такого запаха сочетается с чувством сильной усталости и жажды, а также с ощущением, что нужно мочиться чаще, чем обычно, вам следует обратиться к врачу.

Печеночная недостаточность. Сильный запах мочи наряду с болью в животе – это всегда тревожный сигнал, говорит специалист. Также нужно обращать внимание на цвет кожи и глазных белков: если они стали желтее, попасть на прием к врачу нужно как можно быстрее.

Когда еще необходимо обследоваться, если запах мочи становится более сильным.
  • Дополнительно появляется потребность мочиться внезапно, слишком часто или в ночное время.
  • При мочеиспускании ощущаются боль или жжение.
  • Моча выглядит мутной.
Когда при сильном запахе мочи необходима срочная помощь.
  • В моче появляется кровь.
  • Возникают боли внизу живота.
  • Болит спина под ребрами.
  • Чувствуются усталость и недомогание.
  • Серьезно повышается температура, появляется лихорадка с жаром и ознобом.
  • Температура тела становится низкой.
Эти симптомы могут указывать на ИМП или что-то более серьезное, например, почечную инфекцию, добавил эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним симптомам можно определить больную печень.
Ричард Вайни (Richard Viney)
Ричард Вайни (Richard Viney)
Здоровье
врач-уролог
Теги : запах мочи, признаки болезней, Ричард Вайни