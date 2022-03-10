Появление неприятного запаха мочи: врач называет причины, включая опасные
Одной из опасных причин, объясняющих появление неприятного запаха у мочи, является печеночная недостаточность.
Медики советуют обращать пристальное внимание на то, как пахнет моча – в особенности, если ее запах изменяется, становится концентрированным или неприятным. Во многих случаях это не означает серьезной проблемы, но также может оказаться «красным флажком», то есть, сигналом о том, что возникли проблемы со здоровьем.
О том, какие причины могут вызывать появление неприятного запаха мочи, рассказал в интервью врач Ричард Вайни.
Камни в почках.Ставший более резким запах мочи может быть признаком почечнокаменной болезни – как правило, человек также испытывает чувство тошноты, боли в животе.
- Совет медика: если вы заметили у себя все три этих симптома, обязательно обследуйтесь.
- Совет эксперта: стоит провериться в том случае, если вы замечаете, что новый запах держится в течение нескольких дней, а вы не можете точно определить, почему.
Сахарный диабет. Более «сладкий» запах мочи может быть признаком диабета 2 типа, он вызывается избытком глюкозы. Если появление такого запаха сочетается с чувством сильной усталости и жажды, а также с ощущением, что нужно мочиться чаще, чем обычно, вам следует обратиться к врачу.
Печеночная недостаточность. Сильный запах мочи наряду с болью в животе – это всегда тревожный сигнал, говорит специалист. Также нужно обращать внимание на цвет кожи и глазных белков: если они стали желтее, попасть на прием к врачу нужно как можно быстрее.
Когда еще необходимо обследоваться, если запах мочи становится более сильным.
- Дополнительно появляется потребность мочиться внезапно, слишком часто или в ночное время.
- При мочеиспускании ощущаются боль или жжение.
- Моча выглядит мутной.
- В моче появляется кровь.
- Возникают боли внизу живота.
- Болит спина под ребрами.
- Чувствуются усталость и недомогание.
- Серьезно повышается температура, появляется лихорадка с жаром и ознобом.
- Температура тела становится низкой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним симптомам можно определить больную печень.
Ричард Вайни (Richard Viney)
Здоровье
врач-уролог
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