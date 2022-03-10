Доктор рассказал, как защищать желудок при COVID-19
Коронавирусная инфекция и особенно штамм Омикрон оказывают резко негативное воздействие на желудок и кишечник пациента. Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин поведал, как свести этот негатив к минимуму.
Как сам коронавирус, так и сильнодействующие препараты для его лечения оказывают раздражающее воздействие на желудочно-кишечную систему. Возникают характерные боли, запоры или диарея, а по анализам можно предположить наличие существенных отрицательных факторов, способных приводить к разного рода нарушениям. Некоторые лекарственные препараты представляют угрозу для желудка, особенно для его слизистой. Доктор Зиннатуллин полагает, что при терапии коронавируса необходимо использовать лекарства, которые сберегают слизистую желудка и благотворно воздействуют на кишечник.
Хорошо известно, что микробиом кишечника или сообщество триллионов бактерий жизненно важно для нормальной работы иммунитета. Любые изменения баланса кишечных бактерий, при которых уровень «плохих» микроорганизмов увеличивается за счёт сокращения уровня «хороших», резко ухудшают прогноз при целом ряде заболеваний, включая и коронавирус. Поэтому бактерии необходимо поддерживать, а для этого требуются пробиотики. Лекарства с урсодезоксихолевой кислотой обеспечивают защиту желчевыводящих путей и печени.
Также важно принимать лекарства, которые будут способствовать синтезу защищающих слизистую оболочку веществ в кишечнике и желудке. Неустанное внимание следует уделять и собственно рациону. От острых, жирных и переработанных продуктов стоит отказаться, ведь они перенапрягают и желудок, и кишечник. Включайте в свой рацион побольше хорошо усваиваемых диетических блюд. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Марат Зиннатуллин
Здоровье
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог
Оставить комментарий