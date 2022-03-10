Подушка-обнимашка избавит от сильного стресса
Учёные из Бристольского университета создали подушку-обнимашку, которая избавляет от стресса и тревожного состояния студентов перед экзаменами. Причем её эффект не уступает воздействию медитаций.
Так называемая подушка-обнимашка может активно использоваться студентами накануне ответственных экзаменов, поскольку она способна снижать уровень стресса и тревожности. Таковы итоги испытания данного гаджета, который надувается и сдувается для того, чтобы симулировать дыхание человека. Оказалось, что это так же эффективно уменьшает уровень тревоги у студентов, как и некоторые разновидности медитаций. Показатели тревожности среди добровольцев снизились накануне математических тестов благодаря этой подушке, причём довольно значительно, по сравнению с теми, кому её не давали.
Исследователи полагают, что наполненная тёплой водой подушка производит такое утешительное воздействие, поскольку замедляет интенсивность дыхания человека и обеспечивает ему приятные ощущения, как от обнимания живых существ. Ранние прототипы этого гаджета симулировали и другие ощущения вроде сердцебиения. Но наибольший результат показала именно дышащая подушка, которую нужно подключать в розетку. Этот девайс проверили на 129 добровольцах возрасте от 18 до 36 лет.
Им сообщили, что в самое ближайшее время они должны пройти через математический тест, на подготовку к которому дали всего 8 минут. Добровольцев разделили на три группы, которые либо сидели в комнате и ничего не делали, либо медитировали, либо обнимали эту самую подушку. Уровень тревожности определялся по специальному вопроснику. Оказалось, что именно подушка-обнимашка даёт наиболее выраженный эффект в деле снижения стресса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бристольский университет
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входит в группу «университетов из красного кирпича» (то есть изначально бывших политехническими колледжами). Получил Королевскую хартию в 1909 году. Является правопреемником Университетского колледжа в Бристоле, существовавшего с 1876 года.
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