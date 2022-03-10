Как опознать у себя высокий холестерин: проблемы, которые возникают при ходьбе

«Возникают боли, ломота, спазмы в мышцах ягодиц и ног, усиливающиеся при ходьбе или физических упражнениях, и исчезающие при отдыхе – это заставляет двигающегося человека периодически останавливаться», - поясняют специалисты.

При повышенном холестерине в кровеносных сосудах образуются жировые отложения, которые растут и затрудняют прохождение достаточного количества крови. В конечном итоге это подвергает артерии закупорке, частичной или полной. Опознать подобное нарушение, вызванное высоким холестерином, позволяют определенные симптомы.Когда кровоток, идущий через периферические артерии в руках или ногах, уменьшается либо блокируется, это может вызывать отеки ног, лодыжек, ступней, рук, кистей. Подобная отечность становится результатом выделяющейся из мелких кровеносных сосудов жидкости, которая проникает в близлежащие ткани.Также последствием плохого кровообращения из-за закупоренных холестерином артерий нижних конечностей может быть так называемая перемежающаяся хромота. В ее случае пострадавший человек сталкивается с определенными проблемами, которые усиливаются при ходьбе или беге.По словам медиков, перемежающаяся хромота может варьироваться от терпимого дискомфорта до инвалидизирующего состояния. Появление ее симптомов – это очень серьезная причина для обращения к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним симптомам можно определить больную печень.