Высокий уровень холестерина можно определить по характерным ощущениям в ягодицах
Известно, что высокий уровень холестерина опасен. Холестериновые отложения в стенках сосудов сужают их просвет, что рано или поздно приводит к закупорке артерий.
Сужение просвета артерии приводит к нарушению доставки кислорода к тому или иному органу. Если это сердце – развивается инфаркт, если головной мозг – инсульт, если артерии нижних конечностей, то человек сталкивается с болями в ногах.
Как понять что у тебя высокий холестерин?
Симптомами, которые должны насторожить, являются:
- острая боль в груди, в ногах,
- одышка,
- внезапная слабость,
- нарушение речи или равновесия.
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о признаках высокого уровня холестерина в ягодицах. Речь идет о боли, ломоте или спазмах в ягодицах при ходьбе. Все это указывает на высокий уровень холестерина, а также на заболевание периферических артерий (ЗПА).
6 из 10 человек с заболеванием периферических артерий жалуются на боль в ногах, которая может усугубляться ломотой в бедре или икре, отмечают британские медики. Эти симптомы, как правило, исчезают в состоянии покоя.
Другие признаки повышенного холестерина:
- Боль в ногах при беге или даже ходьбе;
- Желтые пятна и отложения подкожей (ксантомы, ксантелазмы);
- Боли в области сердца при физических/эмоциональных нагрузках.
Какой уровень холестерина считается опасным?
Считается, что нормальный уровень холестерина для людей с низким риском должен быть ниже 5 ммоль/л, а для людей с высоким риском — 4 ммоль/л.
Высокий уровень холестерина — это когда в крови слишком много вещества, называемого холестерином ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Его часто называют «плохим» холестерином, потому что он может закупоривать артерии, значительно повышая риск атеросклероза и сердечных заболеваний.
Есть еще «хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они как раз удаляют холестерин из сосудистой стенки и тем самым чистят артерии. Высокая концентрация ЛПВП снижает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
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