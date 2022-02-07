Опасно повышенный холестерин: на него указывают проблемы с осанкой и ходьбой

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нога в ботинке при ходьбе

Нарушение осанки и проблемы с ходьбой из-за судорог и боли в ногах могут указывать на опасное повышение уровня холестерина в организме.

В определенном количестве холестерин необходим здоровью, однако повышенное содержание холестерина в крови рассматривается врачами как опасный маркер подверженности человека сердечным заболеваниям, включая инфаркт миокарда.

Самый опасный аспект накопления холестерина заключается в том, что этот процесс может не проявлять себя заметными внешними симптомами, пока не достигнет критически высокого уровня и не начнет влиять на повседневную жизнь. В частности, при повышенном холестерине возникают проблемы с осанкой. Подобное нарушение, связанное с невозможностью стоять и ходить, держа спину прямо, во многом бывает обусловлено нарушением кровообращения мышц кора и костей позвоночника, возникающего вследствие холестериновых скоплений внутри кровеносных сосудов.

Также на повышенный холестерин указывают неприятные изменения, затрагивающие ходьбу.

Врачи поясняют:

«Когда артерии ног закупориваются изнутри холестериновыми бляшками, конечности не получают достаточного количества крови, что может делать походку тяжелой и усталой».

Многие люди с повышенным уровнем холестерина становятся жертвами ЗПА – заболевания периферических артерий, при котором страдают ноги. В нижних конечностях может возникать жгучая боль, вынуждающая останавливаться во время ходьбы. Другим признаком являются судороги ног во время сна.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием душа помогает прочищать артерии от холестерина.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

Здоровье

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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