Опасно повышенный холестерин: на него указывают проблемы с осанкой и ходьбой

«Когда артерии ног закупориваются изнутри холестериновыми бляшками, конечности не получают достаточного количества крови, что может делать походку тяжелой и усталой».

В определенном количестве холестерин необходим здоровью, однако повышенное содержание холестерина в крови рассматривается врачами как опасный маркер подверженности человека сердечным заболеваниям, включая инфаркт миокарда.Самый опасный аспект накопления холестерина заключается в том, что этот процесс может не проявлять себя заметными внешними симптомами, пока не достигнет критически высокого уровня и не начнет влиять на повседневную жизнь. В частности, при повышенном холестерине возникают проблемы с осанкой. Подобное нарушение, связанное с невозможностью стоять и ходить, держа спину прямо, во многом бывает обусловлено нарушением кровообращения мышц кора и костей позвоночника, возникающего вследствие холестериновых скоплений внутри кровеносных сосудов.Также на повышенный холестерин указывают неприятные изменения, затрагивающие ходьбу.Врачи поясняют:Многие люди с повышенным уровнем холестерина становятся жертвами ЗПА – заболевания периферических артерий, при котором страдают ноги. В нижних конечностях может возникать жгучая боль, вынуждающая останавливаться во время ходьбы. Другим признаком являются судороги ног во время сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием душа помогает прочищать артерии от холестерина.