Опасно повышенный холестерин: на него указывают проблемы с осанкой и ходьбой
Нарушение осанки и проблемы с ходьбой из-за судорог и боли в ногах могут указывать на опасное повышение уровня холестерина в организме.
В определенном количестве холестерин необходим здоровью, однако повышенное содержание холестерина в крови рассматривается врачами как опасный маркер подверженности человека сердечным заболеваниям, включая инфаркт миокарда.
Самый опасный аспект накопления холестерина заключается в том, что этот процесс может не проявлять себя заметными внешними симптомами, пока не достигнет критически высокого уровня и не начнет влиять на повседневную жизнь. В частности, при повышенном холестерине возникают проблемы с осанкой. Подобное нарушение, связанное с невозможностью стоять и ходить, держа спину прямо, во многом бывает обусловлено нарушением кровообращения мышц кора и костей позвоночника, возникающего вследствие холестериновых скоплений внутри кровеносных сосудов.
Также на повышенный холестерин указывают неприятные изменения, затрагивающие ходьбу.
Врачи поясняют:
«Когда артерии ног закупориваются изнутри холестериновыми бляшками, конечности не получают достаточного количества крови, что может делать походку тяжелой и усталой».
Многие люди с повышенным уровнем холестерина становятся жертвами ЗПА – заболевания периферических артерий, при котором страдают ноги. В нижних конечностях может возникать жгучая боль, вынуждающая останавливаться во время ходьбы. Другим признаком являются судороги ног во время сна.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием душа помогает прочищать артерии от холестерина.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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