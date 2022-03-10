Симптомы рака легких: как определить, что ваш кашель или одышка являются раковыми

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Одышка и кашель являются распространенными симптомами рака легких, но как определить, что они вызываются именно злокачественным процессом, а не чем-то менее опасным?

На ранних стадиях рака легких часто не бывает заметных симптомов, но у многих людей с этим заболеванием в конечном итоге появляются определенные изменения в привычном самочувствии.

«Заболевшие люди могут заметить один или несколько смутных предупредительных признаков того, что с их здоровьем что-то не так.

Начальные симптомы рака легких обычно затрагивают дыхательную систему, которая включает нос, рот, горло, голосовой аппарат, легкие», - предупреждают специалисты из Cancer Research UK.

По их словам, рак легких своей симптоматикой может напоминать простудные состояния или грипп – в частности, это может происходить из-за возникновения кашля, одышки. Медики подсказали, как можно определить, что кашель или одышка являются раковыми.
  • В случае рака кашель сопровождается выделением крови, кроме того, при дыхании или кашле ощущается боль. Также человек испытывает необъяснимую усталость и теряет вес.
Другие признаки. Менее распространенными симптомами рака легких являются изменения внешнего вида пальцев: их концы утолщаются, напоминая барабанные палочки, а ногти становятся выпуклыми как часовое стекло.

Некоторые люди могут также заметить отек лица или шеи, постоянную боль в груди или плече.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы, возникающие при ходьбе, могут говорить о повышенном уровне холестерина.

Cancer Research UK

Здоровье

организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн

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