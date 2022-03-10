Симптомы рака легких: как определить, что ваш кашель или одышка являются раковыми
Одышка и кашель являются распространенными симптомами рака легких, но как определить, что они вызываются именно злокачественным процессом, а не чем-то менее опасным?
На ранних стадиях рака легких часто не бывает заметных симптомов, но у многих людей с этим заболеванием в конечном итоге появляются определенные изменения в привычном самочувствии.
«Заболевшие люди могут заметить один или несколько смутных предупредительных признаков того, что с их здоровьем что-то не так.
Начальные симптомы рака легких обычно затрагивают дыхательную систему, которая включает нос, рот, горло, голосовой аппарат, легкие», - предупреждают специалисты из Cancer Research UK.
По их словам, рак легких своей симптоматикой может напоминать простудные состояния или грипп – в частности, это может происходить из-за возникновения кашля, одышки. Медики подсказали, как можно определить, что кашель или одышка являются раковыми.
- В случае рака кашель сопровождается выделением крови, кроме того, при дыхании или кашле ощущается боль. Также человек испытывает необъяснимую усталость и теряет вес.
Некоторые люди могут также заметить отек лица или шеи, постоянную боль в груди или плече.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы, возникающие при ходьбе, могут говорить о повышенном уровне холестерина.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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