Симптомы рака легких: как определить, что ваш кашель или одышка являются раковыми

«Заболевшие люди могут заметить один или несколько смутных предупредительных признаков того, что с их здоровьем что-то не так.

В случае рака кашель сопровождается выделением крови, кроме того, при дыхании или кашле ощущается боль. Также человек испытывает необъяснимую усталость и теряет вес.