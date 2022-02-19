Онкология: признаки ранней стадии рака легких во рту, горле и голосе

"Во многих случаях признаки рака легких не становятся очевидными или не побуждают человека обращаться за медицинской помощью, пока опухоль не достигнет поздней стадии. Первоначальные признаки, если таковые имеются, обычно слабо выражены и часто ошибочно приписываются другому, менее серьезному заболеванию, например, простуде или гриппу".

Постоянный кашель

Хрипы

Охриплость

Одышка

Пронзительный свистящий звук при вдохе или выдохе (стридор)

Влажный кашель с выделением слизи, мокроты или крови

Рецидивирующие приступы бронхита или пневмонии