Онкология: признаки ранней стадии рака легких во рту, горле и голосе
Раннее обнаружение рака легких может означать, что его легче лечить, поэтому, если вы заметите какие-либо изменения, как можно скорее проверьте их у своего врача общей практики.
Онкологический центр Моффита утверждает, что есть признаки рака легких на ранней стадии:
"Во многих случаях признаки рака легких не становятся очевидными или не побуждают человека обращаться за медицинской помощью, пока опухоль не достигнет поздней стадии. Первоначальные признаки, если таковые имеются, обычно слабо выражены и часто ошибочно приписываются другому, менее серьезному заболеванию, например, простуде или гриппу".
Тем не менее, организация говорит, что некоторые люди могут заметить один или несколько смутных предупредительных признаков того, что что-то не так на раннем этапе. Важно обращать пристальное внимание на эти знаки.
Благотворительная организация говорит, что начальные симптомы рака легких обычно затрагивают дыхательную систему, которая включает «нос, рот, горло, голосовой аппарат, дыхательное горло и легкие».
Некоторые пациенты испытывают:
- Постоянный кашель
- Хрипы
- Охриплость
- Одышка
- Пронзительный свистящий звук при вдохе или выдохе (стридор)
- Влажный кашель с выделением слизи, мокроты или крови
- Рецидивирующие приступы бронхита или пневмонии
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Moffit Cancer Centre
Здоровье
Онкологический центр и научно-исследовательский институт Х. Ли Моффита — это некоммерческий исследовательский центр по лечению и лечению рака, расположенный в Тампе, Флорида.
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