Эксперт объяснил появление кислого привкуса во рту
Гастроэнтеролог Станислав Карпов назвал причину неприятного кислого привкуса во рту.
Эксперт объяснил: как правило, постоянное присутствие такого неприятного симптома является признаком гастрита.
«Гастрит — это воспалительный процесс в слизистой желудка, который чаще всего развивается при неправильном питании (прежде всего при переедании и позднем приеме пищи)», — уточнил врач.
Помимо кислого привкуса на недуг могут указывать и другие признаки. Так, среди проявлений гастрита:
- ноющая тупая боль;
- тяжесть и ощущение распирания в подложечной области, которое чаще всего возникает после еды;
- тошнота, рвота.
Однако, специалист подчеркнул, что эти симптомы не являются специфичными, то есть могут сопровождать и другие заболевания ЖКТ. Именно поэтому для эффективного лечения требуется обратиться к гастроэнтерологу.
Кроме того, он предупредил, что в случае, если подобные признаки выступают следствием язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, при игнорировании проблемы и откладывании обращения за профессиональной помощью, с высокой долей вероятности могут развиться серьезные осложнения.
Станислав Карпов
Здоровье
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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