Эксперт объяснил появление кислого привкуса во рту

«Гастрит — это воспалительный процесс в слизистой желудка, который чаще всего развивается при неправильном питании (прежде всего при переедании и позднем приеме пищи)», — уточнил врач.

ноющая тупая боль;

тяжесть и ощущение распирания в подложечной области, которое чаще всего возникает после еды;

тошнота, рвота.

Эксперт объяснил: как правило, постоянное присутствие такого неприятного симптома является признаком гастрита.Помимо кислого привкуса на недуг могут указывать и другие признаки. Так, среди проявлений гастрита:Однако, специалист подчеркнул, что эти симптомы не являются специфичными, то есть могут сопровождать и другие заболевания ЖКТ. Именно поэтому для эффективного лечения требуется обратиться к гастроэнтерологу.Кроме того, он предупредил, что в случае, если подобные признаки выступают следствием язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, при игнорировании проблемы и откладывании обращения за профессиональной помощью, с высокой долей вероятности могут развиться серьезные осложнения.