Эксперт объяснил появление кислого привкуса во рту

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Мужчина щурится с лимоном во рту

Гастроэнтеролог Станислав Карпов  назвал причину неприятного кислого привкуса во рту.

Эксперт объяснил: как правило, постоянное присутствие такого неприятного симптома является признаком гастрита. 

«Гастрит — это воспалительный процесс в слизистой желудка, который чаще всего развивается при неправильном питании (прежде всего при переедании и позднем приеме пищи)», — уточнил врач.

Помимо кислого привкуса на недуг могут указывать и другие признаки. Так, среди проявлений гастрита:

  • ноющая тупая боль;
  • тяжесть и ощущение распирания в подложечной области, которое чаще всего возникает после еды;
  • тошнота, рвота.

Однако, специалист подчеркнул, что эти симптомы не являются специфичными, то есть могут сопровождать и другие заболевания ЖКТ. Именно поэтому для эффективного лечения требуется обратиться к гастроэнтерологу.

Кроме того, он предупредил, что в случае, если подобные признаки выступают следствием язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, при игнорировании проблемы и откладывании обращения за профессиональной помощью, с высокой долей вероятности могут развиться серьезные осложнения.
Станислав Карпов
Станислав Карпов
Здоровье
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
Теги : Станислав Карпов, гастрит, признаки нарушений