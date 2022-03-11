Ужасный запах! 4 причины, по которым ваши газы становятся особенно едкими
Газы, выпускаемые кишечником, принято считать вонючими, но на самом деле отталкивающим запахом обладает только некоторая их часть.
По данным Medical News Today, ужасным запахом обладает только один процент газов, выделяемых человеческим организмом. Специалисты называют несколько распространенных причин, объясняющих, почему испускаемые газы становятся особенно едкими.
Продукты. Самый частый «виновник» газов с ужасным запахом – это съеденная пища. В процессе расщепления некоторых продуктов могут выделяться пахучие вещества, которые придают нашим «пукам» особенно неприятный аромат. Например, когда организм переваривает продукты, богатые белком, выделяется больше сероводорода, придающего газам запах тухлых яиц. Также их едкий запах может говорить о том, что человеком были съедены продукты, содержащие серу.
«Интенсивно неприятный запах газов может появляться после съеденного мяса, особенно его жирных кусков. Этот продукт требует много времени, чтобы перевариться в кишечнике, что увеличивает риск брожения. Вдобавок жирное мясо богато метионином, который представляет собой аммиачную кислоту, содержащую серу», - объясняют ученые.
Другие серосодержащие продукты, которые могут вызывать едкий запах газов.
- Брокколи.
- Разная капуста: брюссельская, цветная, обычная.
- Чеснок.
- Лук.
- Бобовые.
- Орехи и сухофрукты
- Пиво и вино.
Запор. Еще одна причина, по которым газы становятся особенно едкими, – это скопление стула в толстой кишке. Зачастую плохая перистальтика оказывается следствием недостаточного потребления клетчатки, воды, а также малоподвижности.
Лекарства. Чрезмерный или зловонный метеоризм может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств. Вот препараты, которые способствуют этому.
- Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
- Некоторые слабительные.
- Противогрибковые препараты.
- Статины.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем вызывают появление неприятного запаха мочи.
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