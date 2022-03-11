Ужасный запах! 4 причины, по которым ваши газы становятся особенно едкими

«Интенсивно неприятный запах газов может появляться после съеденного мяса, особенно его жирных кусков. Этот продукт требует много времени, чтобы перевариться в кишечнике, что увеличивает риск брожения. Вдобавок жирное мясо богато метионином, который представляет собой аммиачную кислоту, содержащую серу», - объясняют ученые.

Брокколи.

Разная капуста: брюссельская, цветная, обычная.

Чеснок.

Лук.

Бобовые.

Орехи и сухофрукты

Пиво и вино.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Некоторые слабительные.

Противогрибковые препараты.

Статины.