Чем лечить цистит помимо антибиотиков
Антисептические лекарства не уступают антибиотикам в деле профилактики рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
В настоящее время урологи используют стандартный протокол профилактики и лечения рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей (ИМП), к числу которых относится и цистит. Таким пациентам рекомендуют низкие дозы антибиотиков в течение долгого времени. Однако это связано с риском развития антибиотикорезистентности, поэтому человечеству экстренно необходимо провести поиски других методов борьбы с данными инфекциями, не включающих в себя использование противомикробных препаратов. Вполне возможно, что одним из таких лекарств может стать метенамин - лекарство, которое стерилизуют мочу и предотвращает рост определённых бактерий.
Предыдущие исследования показывали, что это лекарство эффективно предотвращает ИМП, но имеющихся доказательств не хватало для окончательного вывода, поэтому требовались дальнейшее рандомизированные клинические исследования. И вот теперь группа учёных из Великобритании протестировали метенамин и доказала, что это довольно эффективная альтернатива стандартного лечения антибиотиками в деле предотвращения цистита и других подобных болезней у женщин.
Результаты исследования базируются на основе наблюдений за 240 женщинами старше 18 лет, которые страдали от рецидива подобных инфекций и требовали профилактического лечения. В среднем, у участниц эксперимента отмечалось до 6 эпизодов подобных инфекций в течение года. Их произвольно разделили на две группы. В одной получали ежедневно антибиотики, в другой метенамин. Наблюдения продолжались 18 месяцев. Было установлено, что в группе на антибиотиках отмечалась 0,89 эпизодов ИМП ежегодно на одного человека, а в группе на метенамине - 1,38. Небольшая разница между двумя группами предполагает, что метенамин справляется со своей задачей ничуть не хуже антибиотиков, предотвращая эти инфекции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
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