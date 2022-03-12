Осторожнее с аспирином: даже низкие дозы повышают риск кровотечения – признаки
Согласно исследованию, прием аспирина в низких дозах может удвоить риск кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.
Аспирин является одним из популярных нестероидных противовоспалительных препаратов, он широко используется для уменьшения боли, применяется в лечении хронических заболеваний. Но с этим препаратом нужно быть осторожнее, привычка использовать таблетки аспирина в борьбе с симптомами боли и простуды не лишена рисков. Исследование показало, что даже низкие дозы препарата могут вдвое увеличить риск внутренних кровотечений в желудочно-кишечном тракте.
Специалистами Массачусетского общего онкологического центра были изучены данные более 19 000 пациентов, из которых 9 525 человек получали лечение аспирином, а 9 589 человек получали плацебо. Ученые пришли к выводу, что
«среди пожилых людей прием низких доз аспирина связан с повышенным риском желудочно-кишечного кровотечения, причем наиболее высоким такой риск оказывается для тех, кто курит, имеет высокое кровяное давление или заболевание почек».
Признаки. Кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта можно заметить по состоянию стула. Он может выглядеть необычайно темным, почти черным, производить впечатление смолистого. Также в стуле могут быть заметны вкрапления крови.
Другие предупреждающие признаки включают головокружение, обморок, бледность, одышку.
Что важно: внезапное или острое кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта классифицируется как состояние, требующее медицинской помощи, и при появлении вышеназванных признаков нужно оперативно связаться с врачами.
Более медленное кровотечение не менее опасно, со временем это вызывает серьезную патологию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать потемневший вид стула.
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