Осторожнее с аспирином: даже низкие дозы повышают риск кровотечения – признаки

«среди пожилых людей прием низких доз аспирина связан с повышенным риском желудочно-кишечного кровотечения, причем наиболее высоким такой риск оказывается для тех, кто курит, имеет высокое кровяное давление или заболевание почек».

Аспирин является одним из популярных нестероидных противовоспалительных препаратов, он широко используется для уменьшения боли, применяется в лечении хронических заболеваний. Но с этим препаратом нужно быть осторожнее, привычка использовать таблетки аспирина в борьбе с симптомами боли и простуды не лишена рисков. Исследование показало, что даже низкие дозы препарата могут вдвое увеличить риск внутренних кровотечений в желудочно-кишечном тракте.Специалистами Массачусетского общего онкологического центра были изучены данные более 19 000 пациентов, из которых 9 525 человек получали лечение аспирином, а 9 589 человек получали плацебо. Ученые пришли к выводу, чтоКровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта можно заметить по состоянию стула. Он может выглядеть необычайно темным, почти черным, производить впечатление смолистого. Также в стуле могут быть заметны вкрапления крови.Другие предупреждающие признаки включают головокружение, обморок, бледность, одышку.Более медленное кровотечение не менее опасно, со временем это вызывает серьезную патологию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать потемневший вид стула