Изменение стула: что может означать его потемневший смолистый вид
В случае нарушений и заболеваний наше тело посылает сигналы, которые могут выражаться разнообразными внешними симптомами, от проблем с кожей до изменения стула.
Медицинские специалисты констатируют, что изменение стула может быть признаком внутренних заболеваний. В частности, его потемневший, смолистый вид может означать, что в организме повысился уровень железа, или же это может быть признаком того, что организм теряет кровь – например, в желудке или тонкой кишке. Потеря крови может быть обусловлена язвами или опухолями, раком.
Учитывая возможность такого изменения, специалисты Школы медицины Джонса Хопкинса рекомендуют следить за своим стулом: важно уметь замечать, что он меняет форму, цвет и текстуру, становится маслянистым или жирным, либо тонким как карандаш.
Другие симптомы рака кишечника. Помимо крови в стуле они включают постоянные и необъяснимые изменения в работе кишечника, непреднамеренную потерю веса, сильную усталость без видимой причины, а также боль или уплотнение в животе.
В то же время эти признаки по отдельности могут и не быть раком. Например, кровь в кале человека может быть следствием запора, геморроя, анальных трещин, дивертикулярной болезни, болезни Крона и язвенного колита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут проявляться в виде ощущения разбитости утром.
Школа медицины Джонса Хопкинса (John Hopkins Medicine)
Здоровье
медицинское учебно-исследовательское подразделение Университета Джонса Хопкинса., США
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