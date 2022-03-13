Онкология: может ли употребление консервированных помидоров повлиять на ваш риск?
Существуют некоторые опасения по поводу того, могут ли консервированные продукты, такие как консервированные помидоры, увеличить риск развития рака у человека. Есть также вопросы о том, могут ли помидоры сами по себе увеличивать или уменьшать риск заболевания раком. К счастью, Cancer Research UK готово дать четкий и лаконичный ответ.
Благотворительная организация говорит:
"Нет, употребление в пищу свежих или консервированных помидоров не влияет на риск развития рака. Употребление в пищу консервированных помидоров не вызывает рак. Некоторые жестянки и банки покрыты чем-то, что называется бисфенолом-А (BPA). Употребление в пищу продуктов, которые хранились в банках, покрытых BPA, не вызывает рак".
Помидоры также не предотвращают рак. В некоторых исследованиях изучалось, может ли употребление помидоров помочь предотвратить рак простаты. Эти исследования были сосредоточены на химическом веществе в томатах под названием ликопин.
«Но нет убедительных доказательств того, что ликопин снижает общий риск рака или риск рака предстательной железы».
Хотя помидоры не могут предотвратить развитие рака, важно то, что они не обязательно увеличивают риск развития этого заболевания. Говоря о том, может ли пища иметь большое значение, Том Стэнсфелд, также из Cancer Research UK, добавил:
«Диета и профилактика рака — сложный вопрос, на который есть несколько черно-белых ответов; мы призываем всех придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием фруктов и овощей и низким содержанием красного и переработанного мяса, жира и соли».
В результате диета может иметь значение, но насколько велика разница, до конца не известно; несомненно то, что чем здоровее человек питается, тем здоровее будет его тело. Хотя нет никаких доказательств того, что помидоры снижают риск рака предстательной железы, это состояние, о котором должны знать больше мужчин.
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Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве.
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