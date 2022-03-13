Онкология: может ли употребление консервированных помидоров повлиять на ваш риск?

"Нет, употребление в пищу свежих или консервированных помидоров не влияет на риск развития рака. Употребление в пищу консервированных помидоров не вызывает рак. Некоторые жестянки и банки покрыты чем-то, что называется бисфенолом-А (BPA). Употребление в пищу продуктов, которые хранились в банках, покрытых BPA, не вызывает рак".

«Но нет убедительных доказательств того, что ликопин снижает общий риск рака или риск рака предстательной железы».

«Диета и профилактика рака — сложный вопрос, на который есть несколько черно-белых ответов; мы призываем всех придерживаться сбалансированной диеты с высоким содержанием фруктов и овощей и низким содержанием красного и переработанного мяса, жира и соли».